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10 станков и другого оборудования для открытия малого бизнеса в гараже

Здесь вы найдете станки и другое оборудование для малого бизнеса, которое можно приобрести на сайте Aliexpress.
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Лазерный резак

Данный лазерный гравер способен как наносит изображения и маркировки на металлические изделия, так и обрабатывать дерево. Данный лазер досрочно мощный и способен резать фанеру, к примеру, для производства конструктора. В стоимость станка включена доставка и таможенные пошлины, также у продавца есть и другие более мощные модели.   

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Пресс для сублимации

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А это самый недорогой пресс для нанесения разнообразных надписей и рисунков на кружки. Устройство работает по принципу сублимации, также на Aliexpress есть и другие станки подобного типа для нанесения рисунков на футболки и кепки. При правильном подходе данный вид деятельности может приносить неплохой доход. Но для начала производства нужно еще приобрести струйный принтер и специальные чернила.  

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Станок для изготовления ключей

Изготовление ключей всегда было очень прибыльным делом, а данный станок может быстро и точно копировать определенный тип ключей. Для полноценной работы придется приобрести еще несколько станков, которые также имеются в наличии у данного продавца. Станки качественные и имеют много хороших отзывов от реальных покупателей.  

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Тепловизор

Исследование домов и других построек на предмет утечки тепла становится все более актуальным в последнее время, поскольку цены на энергоресурсы только растут. Если приобрести подобный прибор и пройти небольшое обучение можно заниматься подобными исследованиями и составлением соответствующих заключений на платной основе. 

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Лазерный ЧПУ гравер 

Это простая и практичная модель гравера, который можно использовать для работы с деревом, кожей и другими материалами. При заказе можно выбрать мощность лазера в зависимости от ваших потребностей. Рабочее поле устройства составляет 400*430 миллиметров, также стоит отметить, что в стоимость входит доставка и таможенный сбор. Товар имеет более 1500 продаж и много отзывов от реальных покупателей.  

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Циркулярная пила 

Если вы работаете с деревом, рекомендую обратить внимание на следующую небольшую циркулярную пилу, которую также можно использовать для сверления. Данное устройство простое и одновременно очень практичное. В пиле используется диск диаметром 110 миллиметров, который вращается с максимальной скоростью в 7000 оборотов в минуту.    

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3D-принтер

Сфера применения 3D-принтера ограничена только вашей фантазией. Можно заниматься производством оригинальных изделий или деталей, которые нельзя приобрести в обычных магазинах. Данный принтер имеет большую популярность и был продан более 2200 раз, он имеет хорошие отзывы, а для жителей РФ есть быстрая доставка с местного склада.   

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Принтер для печати на ногтях

Данный принтер может стать отличным дополнение к маникюрному салону или для домашнего мастера. Устройство позволяет при помощи специального приложения на смартфоне добавлять и редактировать различные изображения, после чего нужно поместить ноготь в специальное отсек, и устройство начнет переносить изображение на ноготь. Таким образом, можно нанести абсолютно любую надписи или рисунки на ногти любого размера.    

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Токарный станок 

Это небольшой токарный станок, который может значительно помочь, если вы занимаетесь обработкой металла. Продавец имеет возможность быстро отправить станок с доставкой к вашей двери. Также стоит отметить, что на странице товара имеется полная характеристика, а продавец всегда быстро ответит на все ваши вопросы. 

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Паяльная станция 

И последний товар в данной подборке это профессиональная паяльная станция, которая может стать отличным помощником, если вы занимаетесь ремонтом различной электроники. Товар можно заказать в разной комплектации, а также имеется доставка из РФ. Станция имеет очень хорошие характеристики и точную настройку, устройство хорошо зарекомендовало себя и имеет много положительных отзывов.   

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Mля, шота залyпa зачесалась. Пойду хлоргекседином смажу.
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Artem Rodionow
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Что ты тогда тут забыл? Иди на овер.уа и тусуйся там со своими украми.
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DeMoKPaT
16:31
И на авите началась распродажа ферм балконных минеров... Ценник хайповый, зато по 3,5 - 5 тыщ в день приносящих... В золотую лихорадку богатеют продавцы лопат
Продажи видеокарт выросли на 20% за счёт майнеров и ноутбуков
Вова_Огонь
16:29
Заметка аналогична тому, как если делать заключение об эффективности своей пищеварительной системы на основе выколупанных непереваренных зёрен из собственных фекальных масс.
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
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