10 станков и другого оборудования для открытия малого бизнеса в гараже
Лазерный резак
Данный лазерный гравер способен как наносит изображения и маркировки на металлические изделия, так и обрабатывать дерево. Данный лазер досрочно мощный и способен резать фанеру, к примеру, для производства конструктора. В стоимость станка включена доставка и таможенные пошлины, также у продавца есть и другие более мощные модели.
Пресс для сублимации
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А это самый недорогой пресс для нанесения разнообразных надписей и рисунков на кружки. Устройство работает по принципу сублимации, также на Aliexpress есть и другие станки подобного типа для нанесения рисунков на футболки и кепки. При правильном подходе данный вид деятельности может приносить неплохой доход. Но для начала производства нужно еще приобрести струйный принтер и специальные чернила.
Станок для изготовления ключей
Изготовление ключей всегда было очень прибыльным делом, а данный станок может быстро и точно копировать определенный тип ключей. Для полноценной работы придется приобрести еще несколько станков, которые также имеются в наличии у данного продавца. Станки качественные и имеют много хороших отзывов от реальных покупателей.
Тепловизор
Исследование домов и других построек на предмет утечки тепла становится все более актуальным в последнее время, поскольку цены на энергоресурсы только растут. Если приобрести подобный прибор и пройти небольшое обучение можно заниматься подобными исследованиями и составлением соответствующих заключений на платной основе.
Лазерный ЧПУ гравер
Это простая и практичная модель гравера, который можно использовать для работы с деревом, кожей и другими материалами. При заказе можно выбрать мощность лазера в зависимости от ваших потребностей. Рабочее поле устройства составляет 400*430 миллиметров, также стоит отметить, что в стоимость входит доставка и таможенный сбор. Товар имеет более 1500 продаж и много отзывов от реальных покупателей.
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Циркулярная пила
Если вы работаете с деревом, рекомендую обратить внимание на следующую небольшую циркулярную пилу, которую также можно использовать для сверления. Данное устройство простое и одновременно очень практичное. В пиле используется диск диаметром 110 миллиметров, который вращается с максимальной скоростью в 7000 оборотов в минуту.
3D-принтер
Сфера применения 3D-принтера ограничена только вашей фантазией. Можно заниматься производством оригинальных изделий или деталей, которые нельзя приобрести в обычных магазинах. Данный принтер имеет большую популярность и был продан более 2200 раз, он имеет хорошие отзывы, а для жителей РФ есть быстрая доставка с местного склада.
Принтер для печати на ногтях
Данный принтер может стать отличным дополнение к маникюрному салону или для домашнего мастера. Устройство позволяет при помощи специального приложения на смартфоне добавлять и редактировать различные изображения, после чего нужно поместить ноготь в специальное отсек, и устройство начнет переносить изображение на ноготь. Таким образом, можно нанести абсолютно любую надписи или рисунки на ногти любого размера.
Токарный станок
Это небольшой токарный станок, который может значительно помочь, если вы занимаетесь обработкой металла. Продавец имеет возможность быстро отправить станок с доставкой к вашей двери. Также стоит отметить, что на странице товара имеется полная характеристика, а продавец всегда быстро ответит на все ваши вопросы.
Паяльная станция
И последний товар в данной подборке это профессиональная паяльная станция, которая может стать отличным помощником, если вы занимаетесь ремонтом различной электроники. Товар можно заказать в разной комплектации, а также имеется доставка из РФ. Станция имеет очень хорошие характеристики и точную настройку, устройство хорошо зарекомендовало себя и имеет много положительных отзывов.
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