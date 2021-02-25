Вентиляторы охлаждения с подсветкой

Данные вентиляторы имеют необычную конструкцию, а также интересную реализацию светодиодной подсветки. Вентиляторы при работе не воспроизводят много шума, а продаются они комплектом из трех штук. Также в комплекте имеется специальный контролер, при помощи которого можно управлять скоростью вращения, а также режимами подсветки. Несмотря на свою цену, устройства имеют много продаж и хороших отзывов. Такие вентиляторы, несомненно, украсят ваш ПК.

US $88.23

Скидка 8%

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SSD M2 накопитель

А это SSD накопитель формата M2. В данном формате реализована максимальная скорость передачи данных. Подобные разъемы есть на многих ноутбуках и на большинстве современных материнских платах для ПК. А у данного продавца можно заказать проверенный накопитель от фирмы XrayDisk. На данный момент его уже заказали более 7000 покупателей.

US $23.58 - 55.88

Скидка 30%

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Подставка для ноутбука

Для большего удобства при работе с вашим ноутбуком компания Baseus разработала специальную подставку, которая одновременно выполняет несколько задач. Во-первых, повышается комфорт при печати, во-вторых, улучшается охлаждение ноутбука, а также для глаз повышается комфорт восприятия картинки с монитора. Подставка изготовлена из алюминиевого сплава и имеет компактные размеры. Также стоит отметить, что она крепится на ноутбук при помощи двухстороннего скотча и в сложенном состоянии ее практически незаметно.

US $8.99

Скидка 49%

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USB 3.0 концентратор

У данного продавца можно приобрести один из USB концентраторов, которые незначительно отличаются друг от друга. Все устройства поддерживают USB 3.0 и хорошо зарекомендовали себя среди покупателей. На данный товар оформлено более 15 000 заказов, стоит отметить, что доставку можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ.

US $1.99 - 4.99

Скидка 20%

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Бюджетный USB концентратор

А это недорогая и очень компактная модель USB концентратора, она отлично подойдет для использования с ноутбуком. Продавец предлагает две модели с поддержкой USB 2.0 и USB 3.0, поэтому при заказе нужно быть внимательным. Также есть возможность выбрать один из двух предложенных цветов. Устройство было продано более 9 000 раз, и имеет много хороших отзывов.

US $2.17 - 2.98

Скидка 25%

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Веб-камера

А следующий товар подойдет для тех, кто хочет улучить качество съемки с веб-камеры на ноутбуке, а также для тех, у кого ее вовсе нет. Данная модель снимает видео в Full HD, а также оснащена автофокусом. Также к плюсам можно отнести наличие отличного микрофона с функцией шумоподавления. Благодаря вышеупомянутым плюсам данная камера была заказана более 3 000 раз.

US $32.36

Скидка 69%

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Внешний вентилятор для ноутбука

А данное устройство поможет в охлаждении ноутбуков, в которых штатное охлаждение не справляется с поставленными нагрузками. Устройство по своей сути является внешним вентилятором охлаждения. Тесты показывают, что такое устройство действительно способно снизить температуру ноутбука при работе, однако перед приобретением стоит сначала почистить ноутбук от пыли, заменить термопасту, и если это не дало желаемых результатов, тогда можно вернуться к вопросу покупки данного устройства.

US $9.48

Скидка 35%

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Оперативная память DDR3

И замыкает эту подборку оперативная память формата DDR3. У продавца можно купить планки под известным брендом KANMEIQi, по 4 и 8 Гб с разной частотой и таймингами на ваш выбор. Также при заказе можно выбрать цвет алюминиевого радиатора. Продавец хорошо зарекомендовал себя, а данный товар имеет много продаж и хороших отзывов.

US $16.24 - 31.26

Скидка 26%

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