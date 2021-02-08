Мультитул

Это отличный мультитул в виде снежинки, он имеет на себе ряд отверток и шестигранных ключей. Изделие продается в нескольких цветах на ваш выбор, также устройство можно использовать для открытия бутылок. Мультитул можно повесить на ключи, и он всегда будет с вами под рукой. Товар был заказан более 3300 раз.

US $1.83 - 3.95

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Ключница

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А это красивая и стильная ключница, которую можно разместить на входе в квартиру или дом. Таки образом после открытия двери ключи можно повесить на данное изделие, и они всегда будут у вас под рукой. Ключница продается во многих цветах на ваш выбор. Также на изделие имеется удобная небольшая полочка для различных мелочей.

US $4.69 - 4.88

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HDMI кабель

А это популярный HDMI кабель от известной фирмы Ugreen, кабель продается длиной от 0,5 до 5 метров на ваш выбор. Также стоит отметить, что кабель предназначен для передачи видеосигнала в формате 4К\60Hz. Продавец предлагает несколько вариантов разъемов на ваш выбор. Товар очень популярный и был заказан почти 10000 раз.

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US $3.52 - 19.49

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Набор ключей

Данный продавец предлагает приобрести отличный набор ключей, которые изготовлены из качественной инструментальной стали. Ключи имеют удобную конструкцию, благодаря которой можно откручивать и закручивать гайки в труднодоступных местах. Также продавец предлагает ряд других ключей на ваш выбор.

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US $20.16 - 57.31

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Камера

Если вы задумывались о безопасности, то стоит обратить внимание на видео наблюдение. Данный продавец предлагает широкий выбор разнообразных камер с разными характеристиками и функциями. В частности данная камера снимает видео с высоким разрешением и имеет двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Камеру можно заказать с доставкой из многих стран, в том числе и из РФ.

US $51.83 - 83.48

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GSM-сигнализация

Это один из самых простых способов установить сигнализацию у себя дома или в других помещениях. Сигнализация оснащена специальными датчиками и пультом управления, а также мощным звуковым сигналом. В случае срабатывания сигнализация отправляет сигнал на ваш телефон, и вы можете либо сами отреагировать или вызвать специальные структуры.

US $27.98 - 76.98

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Аккумуляторы типа АА

И последний товар на сегодня это популярные аккумуляторы типа АА. Емкость одного аккумулятора составляет 3000 мАч. Аккумуляторы сразу можно заказать с зарядным устройством с возможностью одновременной зарядки четырех аккумуляторов. Также аккумуляторы поставляются с удобным пластиковым кейсам.

US $6.97 - 29.16

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