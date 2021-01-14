Товары с Aliexpress на которые стоит обратить внимание: беспроводная зарядка, переходники и другое
Беспроводная зарядка
Это популярная и очень стильная беспроводная зарядка от компании Baseus. Мощность устройства составляет 15W, при заказе можно выбрать один из двух цветов, а также у продавца имеются экземпляры с прозрачным корпусом. Зарядное устройство пользуется популярностью и имеет много хороших отзывов.
US $15.17 - 21.02
Внешний аккумулятор
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А это качественный внешний аккумулятор от компании FPU. У продавца есть модели с электроемкостью на 10000 и 20000 мАч. На корпусе устройства имеется цифровой индикатор, который отображает уровень заряда. При заказе также можно выбрать цвет устройства.
US $12.03
Брелок
А этот брелок изготовлен из вышедших из строя процессоров. Продавец для создания уникальности наносит различные гравировки при помощи специально лазера. Есть большой выбор готовых гравировок, а также можно заказать гравировку по своему собственному макету. Данный товар может стать хорошим подарком для любителей различной электроники.
US $8.71
Бинокль
А это простой, но действительно хороший бинокль. Устройство имеет компактные размеры и неплохую оптику. Также стоит отметить высокое качество сборки и хорошие материалы, используемые при изготовлении бинокля. В отзывах можно увидеть реальные примеры работы оптики. Также добавлю, что товар был заказан более 10000 раз и имеет много хороших отзывов.
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US $10.17
Липучки для проводов
Данная липучка поможет просто и быстро собрать вмести различные провода. При заказе можно выбрать разную длину липучки и отрезать ее таким размером как вам необходимо в определенном случае. Также к плюсам данного решения можно отнести то, что липучка многоразовая и имеет высокую износостойкость.
US $0.91 - 4.22
Переходник
А это простой и надежный переходник от компании Baseus. Продавец предлагает три варианта с разными переходами от обычного USB до USB Type-C и Micro USB. Переходники высокого качества, что подтверждают покупатели в отзывах о товаре. Также стоит отметить невысокую цену изделия.
US $1.93
Пусковое устройство
Данное устройство поможет в случае ели ваш базовый аккумулятор, а автомобиле сел и требует заряда. Для подключения к аккумулятору с пускателем в комплекте идут специальные клеммы, также стоит отметить, что пусковой ток устройства составляет 800 А, чего хватит для большинства автомобилей. Устройство имеет также дополнительную светодиодную подсветку, которая поможет в ночное время суток. В целом полезная и порой незаменимая вещь.
US $45.14
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