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Как только компания Apple выпустила на рынок iPhone 12, было объявлено, что смартфоны больше не будут комплектоваться зарядным блоком. После чего многие дискуссируют и на тему, сколько компания сэкономила на таком нововведении.

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Максимально приближенный к реальности ответ дала компания Counterpoint Research, которая занимается различными исследованиями. Итак, специалисты вышеупомянутой компании провели некоторые исследования и выяснили, что из-за упаковки, зарядки, транспортных расходов в отличие от iPhone 11, iPhone 12 вышел на 4,2 доллара США дешевле.

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На первый взгляд это достаточно небольшая сумма, однако если учесть, что на данный момент было реализовано примерно 63 миллиона единиц iPhone 12, выходит, что компания, таким образом, сэкономила более 264 миллиона долларов. А это уже вполне внушительная сумма.

Исходя из колоссальной экономии, тенденций по защите окружающей среду, а также проведенных опросов на данную тематику, предположительно компания и дальше будет придерживаться такой политики, и не будет комплектовать смартфоны зарядным блоком, некоторые предполагают, что и зарядный кабель в дальнейшем будет также продаваться отдельно.

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Стоит добавить, что некоторые ведущие компании, также пошли по данному пути и пробуют реализовывать свои смартфоны без зарядных блоков.