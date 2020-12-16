Нож

Это красивый и стильный нож, на рукоятке которого нанесена символика СССР. Нож изготовлен из качественных материалов, длина изделия в целом составляет 245 миллиметров, из них длина лезвия составляет 125 миллиметров. Показатель твердости лезвия по заявлению продавца составляет 58 HRC. Также в комплекте имеется кожаные ножны.

US $30.60

Перейти в магазин

Беспроводные наушники

реклама

А это бюджетные, но очень популярные наушники от фирмы Baseus. На данные наушники покупатели оформили более 9000 заказов и оставили множество хороших отзывов, в которых подчеркивают достойное качество звучание и автономность работы от одного заряда. Продавец предлагает четыре цветовых решений на ваш выбор.

US $16.49

Перейти в магазин

Концентратор Ugreen

Компания Ugreen зарекомендовала себя как производитель высококачественных товаров всевозможной тематики, среди таких товаров имеется популярный концентратор. К компьютеру данное устройство подключается при помощи Type-C кабеля. А на ваш выбор продавец предлагает пять вариантов концентраторов, которые отличаются количеством различных портов, выходов для карт памяти и так далее. Товар был заказан более 6000 раз.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

US $16.56 - 28.16

Перейти в магазин

Набор для пайки

У данного продавца можно приобрести отличный бюджетный паяльник с регулятором температуры рабочего наконечника. Также дополнительно можно приобрести различный вспомогательный инструмент и припой для выполнения паяльных работ. Также весь набор можно приобрести с удобным тканевым чехлом. Товар пользуется популярностью и был заказан более 11000 раз.

реклама

US $8.59 - 24.74

Перейти в магазин

Робот-пылесос

Это один из самых популярных пылесосов подобного типа. Робот может автономно и самостоятельно выполнять влажную и сухую уборку. Для сбора мусора в пылесосе имеется достаточно вместительный контейнер, также устройство им имеет емкость для воды на 350 миллилитров. Пылесос оснащен мощным двигателем, который обеспечивает силу всасывания на уровне 4000 Pa.

US $199.35

Перейти в магазин

Освежитель воздуха

Данный освежитель изготавливает фирма Baseus, товары которой я уже упоминал в данной публикации. Корпус освежителя изготовлен из алюминия, а в комплекте при заказе поставляется пять сменных блоков с разными ароматами на ваш выбор. Сменные блоки всегда можно докупить отдельно при необходимости.

US $2.61 - 4.89

Перейти в магазин

Очки

И замыкает данную подборку отличные очки, которые могут изготовить непосредственно по вашему рецепту. При этом рецепт нужно обязательно отправить продавцу в сообщении при оформлении заказа. Оправа очков изготовлена из качественного металлического сплава. На ваш выбор предоставляется 5 цветов, а каждый заказ укомплектован хорошим футляром.

US $18.36

Перейти в магазин





реклама





Смотрите также:

Подписывайтесь также на мой Telegram канал или сообщество в VK там постоянно появляются различные новинки из Китайских магазинов.