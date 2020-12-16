Интересные товары с Aliexpress: нож с исторической символикой, набор для пайки и многое другое
Нож
Это красивый и стильный нож, на рукоятке которого нанесена символика СССР. Нож изготовлен из качественных материалов, длина изделия в целом составляет 245 миллиметров, из них длина лезвия составляет 125 миллиметров. Показатель твердости лезвия по заявлению продавца составляет 58 HRC. Также в комплекте имеется кожаные ножны.
US $30.60
Беспроводные наушники
реклама
А это бюджетные, но очень популярные наушники от фирмы Baseus. На данные наушники покупатели оформили более 9000 заказов и оставили множество хороших отзывов, в которых подчеркивают достойное качество звучание и автономность работы от одного заряда. Продавец предлагает четыре цветовых решений на ваш выбор.
US $16.49
Концентратор Ugreen
Компания Ugreen зарекомендовала себя как производитель высококачественных товаров всевозможной тематики, среди таких товаров имеется популярный концентратор. К компьютеру данное устройство подключается при помощи Type-C кабеля. А на ваш выбор продавец предлагает пять вариантов концентраторов, которые отличаются количеством различных портов, выходов для карт памяти и так далее. Товар был заказан более 6000 раз.
US $16.56 - 28.16
Набор для пайки
У данного продавца можно приобрести отличный бюджетный паяльник с регулятором температуры рабочего наконечника. Также дополнительно можно приобрести различный вспомогательный инструмент и припой для выполнения паяльных работ. Также весь набор можно приобрести с удобным тканевым чехлом. Товар пользуется популярностью и был заказан более 11000 раз.
реклама
US $8.59 - 24.74
Робот-пылесос
Это один из самых популярных пылесосов подобного типа. Робот может автономно и самостоятельно выполнять влажную и сухую уборку. Для сбора мусора в пылесосе имеется достаточно вместительный контейнер, также устройство им имеет емкость для воды на 350 миллилитров. Пылесос оснащен мощным двигателем, который обеспечивает силу всасывания на уровне 4000 Pa.
US $199.35
Освежитель воздуха
Данный освежитель изготавливает фирма Baseus, товары которой я уже упоминал в данной публикации. Корпус освежителя изготовлен из алюминия, а в комплекте при заказе поставляется пять сменных блоков с разными ароматами на ваш выбор. Сменные блоки всегда можно докупить отдельно при необходимости.
US $2.61 - 4.89
Очки
И замыкает данную подборку отличные очки, которые могут изготовить непосредственно по вашему рецепту. При этом рецепт нужно обязательно отправить продавцу в сообщении при оформлении заказа. Оправа очков изготовлена из качественного металлического сплава. На ваш выбор предоставляется 5 цветов, а каждый заказ укомплектован хорошим футляром.
US $18.36
реклама
Смотрите также:
Подписывайтесь также на мой Telegram канал или сообщество в VK там постоянно появляются различные новинки из Китайских магазинов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила