Шлифовальный круг для УШМ

Данный продавец предлагает отличный круг для грубой обработки дерева и других мягких материалов, при помощи данного круга можно достичь высокой производительности при обработке определенных материалов. Товар пользуется популярностью и хорошо зарекомендовал себя.

US $7.66 - 15.85

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Инструмент для снятия заусенцев

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А данный инструмент отлично подойдет для снятия заусенцев с болтов диаматом от 8 до 28 миллиметров. Устройство можно использовать с обычной электрической дрелью или шуруповертом. Товар простой, но легко выполняет свои функции и может значительно ускорить работу в случае необходимости работы с большим количеством болтов.

US $1.88 - 2.29

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Беспроводные наушники Lenovo XT91

А это популярная модель новых наушников от компании Lenovo. Данный товар приобрели более 13000 раз, на наушниках имеется цифровой дисплей, на котором можно всегда увидеть уровень оставшегося заряда батареи. На максимальном заряде наушники могут работать до 33 часов. Также стоит подчеркнуть хорошее качество звучание, а также отличное соотношение цены и качества.

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US $14.98 - 17.98

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Газовая зажигалка

Данная зажигалка может стать хорошим подарком. Устройство продается во многих цветах, а также имеет стильный внешний вид. Для формирования устойчивого пламени в зажигалке используется три специальных сопла, также устройство при необходимости всегда можно заправить газом.

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US $10.49

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Мощный мини-фонарик

Это недорогой, но очень качественный небольшой фонарик, благодаря его размерам его всегда можно носить с собой в кармане. При заказе можно выбрать один из трех цветов, также устройство имеет линзу для формирования ближнего и дальнего света. Устройства имеет защиту от влаги соответствующую стандарту IPX4.

US $5.96

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Настольная игрушка

Это своего рода антистресс игрушка, она продается в нескольких цветах, а также имеет несколько форм. На станице продавца имеется подробное видео, как можно использовать данную игрушку. Однако судя по отзывам, для достижения такого результата как на виде стоит немного потренироваться.

US $1.36 - 1.81

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Тактические перчатки

И последний товар на сегодня это удобные зимние тактические перчатки, которое можно использовать как для повседневного ношения, так и в профессиональных целях. Перчатки продаются в пяти цветах и в четырех размерах на ваш выбор. Для выбора правильного размера на странице товара имеется специальная таблица.

US $12.21

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