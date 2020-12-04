Microsoft выпустила новогодние свитеры в стиле MS Paint
Всемирно известная компания Microsoft к предстоящим праздникам выпустила на рынок новый продукт, и нет, это не новая электроника или программное обеспечение это свитер с названием Ugly Sweater, что в переводе буквально значит уродливый свитер.
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Новый свитер выполнен в таком стиле, как будто нарисован в MS Paint. Это не первый подобный опыт компании, ранее Microsoft радовала своих фанатов свитерами в стиле Windows 95 и Windows XP, однако в прошлый раз они были представлены в качестве подарков для сотрудников, а также журналистов.
В этот раз компания решила выставить на продажу все три модели свитеров. Цена одного свитера составила 69,99 долларов США, но все экземпляры раскупили всего за пару часов, поэтому на данный момент приобрести оригинальное изделие у официального продавца нет возможности.
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Однако компания Microsoft следует принципам своего основателя Билла Гейтса в сфере благотворительности и передаст с каждого свитера по $20 в организацию Girls Who Code. Данная организация является некоммерческой и ставит перед собой цели по привлечению большего числа женщин в сферу компьютерных технологий, а также обучению молодых девушек навыкам работы с компьютерами для реализации возможностей 21-го века.
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