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Национальное космическое управление Китая сообщило об успешном прилунении исследовательского зонда Chang'e 5. Зонд прилунился на видимой части Луны, на вулканическом пике Рюмкера.



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Задача зонда заключена в бурении скважины глубиной до двух метров и взятия для исследования два килограмма лунного грунта. Подобные пробы будут доставлены на земля впервые практически за 50 лет. Образца в специальной капсуле будут доставлены на орбиту Луны, где в специальном модуле грунт будет доставлен на поверхность Земли, на территорию одной из провинций КНР. В случае успеха данной миссии Китайская Народная Республика станет третьей страной в мире, которая доставит лунный грунт на Землю.

Миссия Chang'e 5 стартовала 24 ноября, зонд был доставлен на луну при помощи тяжелой ракеты-носителя Long March 5 с космодрома Вэньчан. По результатам миссии Chang'e 5 Китай планирует следующий визит спутника земли в 2023-2024 годах в рамках миссии Chang'e 6. Также стоит отметить, что в Китае имеются планы по пилотируемому полету к Луне, а также постройке лунной базы к 2050 годам. Такие планы имеются в национальной программе по освоению Луны.

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Напомним, ранее Китайская Народная Республика в рамках миссии Chang'e 4 доставил на обратную сторону Луны исследовательский луноход Юйту-2, до этой миссии никто не высаживалась свои аппараты на обратной стороне Луны.