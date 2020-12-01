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Конкурент компании Tesla столкнулась с большими проблемами. Компания Nikola заявила, что General Motors отказалось от доли в компании, таким образом, акции компании обвалились на двадцать процентов стоимости, о чем свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

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General Motors приняло такое решение на фоне скандала и обвинений в адрес компании Nikola. Компания Hindenburg Research, которая является инвестором стартапа Nikola, опубликовала данные исходя, из чего стало понятно, что директор Nikola Тревор Милтон вводил в заблуждение своих инвесторов партнеров и клиентов. Так во время снятия рекламного ролика грузовика, который должен был двигаться за счет водородного двигателя, его просто скатили с горки, а фирменная технология Nikola была куплена у другой компании. Данный скандал привел к отставке генерального директора Nikola.

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Напомним, ранее GM для грузовиков Nikola планировала поставлять электрические батареи и топливные элементы в обмен GM претендовала на 11 процентов компании. Однако на фоне скандала стороны подписали обычный меморандум на поставку только топливных элементов для грузовиков Nikola, который не имеет обязательного характера исполнения.