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Часть телескопа сорвалась 1 декабря примерно в 15:55 по МСК, это повреждение привело к дальнейшему полному разрушению телескопа и окружающих конструкций, которые также являлись частью обсерватории.

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Жертв удалось избежать, поскольку всему персоналу было приказано покинуть территорию обсерватории сразу после обрыва одного из поддерживающих тросов, которое состоялось 6 ноября.

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Местные представители власти оцепили район и не пускают на территорию обсерватории никого, кроме инженеров, которые должны оценить повреждения и дать оценку и рекомендации по дальнейшим работам связанных с очисткой территории и предотвращению нанесения ущербу природе.

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Напомним, первый обрыв троса состоялся еще в августе, однако тогда инженеры утверждали, что остальные тросы без проблемы выдержат нагрузку. Но после последующего обрыва, который состоялся 6 ноября, стало понятно, что трос оборвался всего на 60% минимальной расчетной нагрузки на разрыв. Это стало причиной к рекомендации не восстанавливать телескоп. Далее были зафиксированы отдельные порывы жил фиксирующих кабелей, а 1 декабря телескоп полностью разрушился.