Оперативная память DDR3

Для тех, кто ищет новые планки оперативной памяти DDR3, предлагаю обратить внимание на данного продавца. У него можно приобрести память с алюминиевым радиатором охлаждения и емкостью от 4 до 8 Гб. При этом можно выбрать рабочую частоту памяти 1333 до 1866 МГц по желанию. Планки поставляются в надежной упаковке, что предотвратит повреждения при транспортировке.

US $15.08 - 29.03

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SSD накопитель

Данный накопитель не так давно появился на сайте, но уже завоевал одну из лидирующих позиций. У продавца на ваш выбор можно заказать накопитель объемом от 60 до 480 Гб. Накопитель имеет отличные скоростные характеристики и много реальных положительных отзывов. SSD накопитель был заказан более 25000 раз.

US $14.58 - 48.88

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Беспроводная мышка

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Это удобная и недорогая беспроводная мышка, которая оснащена светодиодной декоративной подсветкой. С компьютером мышка сопрягается по Bluetooth или по радиосвязи на частоте 2,4G. На одном заряде мышка работает до четырех недель в зависимости от интенсивности использования, а также на уровень заряда влияет включение дополнительной светодиодной подсветки.

US $7.42 - 11.24

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Кулер для ЦПУ

Это один из самых простых и надежных кулеров для охлаждения ЦПУ. При заказе у вас есть несколько вариантов на выбор. Можно заказать устройство с одним, двумя или тремя вентиляторами, а также можно заказать модель с декоративной подсветкой и без нее. Товар имеет более 5000 продаж, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

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US $19.99 - 25.99

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Бюджетный вентилятор

Продолжая тему вентиляторов охлаждения, предлагаю обратить внимание на бюджетные вентиляторы со светодиодной подсветкой и размерами 120*120*25. При заказе дополнительно можно купить специальные распределительные провода, которые помогут при недостатке 3 Pin разъемов на материнской плате.



US $1.99 - 3.68

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Фильтры для вентиляторов

Также вас могут заинтересовать специальные фильтры для вентиляторов, которые помогут защитить внутренности ПК от пыли, однако периодически данные фильтры придется прочищать. При заказе можно выбрать нужный вам размер фильтра, а в одном лоте продавец поставляет пять фильтров.

US $1.38 - 1.89

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Механическая клавиатура

И замыкает данную подборку отличная механическая клавиатура со светодиодной подсветкой. При заказе моно выбрать один из трех типов переключателей. Продавец имеет возможность отправить товар со склада в РФ, а в целом товар был продан более 3800 раз и имеет много хороших отзывов.

US $27.30 - 44.96

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