Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники, набор для пайки и другое
Универсальная торцевая головка
Это универсальная торцевая головка, которая регулируется от 10 до 19 миллиметров. Изделие изготовлено из качественной инструментальной стали, а в целом товар был продан более 1800 раз и имеет много хороших отзывов. Товар можно заказать с доставкой из Китая и РФ.
US $13.15
Набор для пайки
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Это популярный набор, в котором имеется практически все для качественной пайки. В наборе имеется паяльник с возможностью регулировки температуры, также имеется сменные наконечники для паяльника. Имеется припой, и даже инструмент для зачистки изоляции с проводов. Все это и многое другое поставляется в удобном тканевом чехле. На товар имеется более 11500 заказов.
US $8.59 - 24.74
Светодиодная RGB лента
Данную светодиодную ленту можно использовать для организации декоративного освещения дома или в офисе, а также в других местах по вашему желанию. Светодиодная лента поставляется с блоком питания и с bluetooth модулем, благодаря чему можно управлять световыми режимами при помощи смартфона. Лента продается длиной от 5 до 20 метров на ваш выбор.
US $4.43 - 40.53
Набор кухонных принадлежностей
А это популярный набор различных кухонных принадлежностей. Набор можно заказать в двух цветах на ваш выбор, также можно заказать поштучно отдельно взятые принадлежности. Стоит отметить, что у продавца имеется возможность отправить товар со склада в РФ и Китая.
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US $6.39 - 28.80
Беспроводные наушники
Данная модель беспроводных наушников является одной из самых популярных на сайте. Эта модель оснащена хорошими динамиками, сенсорными кнопками управления и аккумулятором в кейсе на 2000 мАч. Также стоит отметить, что от встроенной батареи можно заряжать сторонние устройства, в том числе и смартфоны.
US $7.90 - 10.90
Мужской бумажник
Это стильный и популярный мужской бумажник, который можно заказать в двух цветах на ваш выбор. Бумажник имеет много различных отделений, а также стоит отметить относительно не большие габаритные размеры. Изделие изготовлено из качественных материалов и на данный момент имеет много продаж и хороших отзывов.
US $11.59
Щетки для шуруповерта
И замыкает данную подборку удобные щетки для шуруповерта или дрели, которые помогут очистить любые поверхности. У продавца можно приобрести щетки разной формы под разные потребности на ваш выбор. На данные щетки оформлено более 15000 заказов, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $2.33 - 4.96
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