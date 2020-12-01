Универсальная торцевая головка

Это универсальная торцевая головка, которая регулируется от 10 до 19 миллиметров. Изделие изготовлено из качественной инструментальной стали, а в целом товар был продан более 1800 раз и имеет много хороших отзывов. Товар можно заказать с доставкой из Китая и РФ.

US $13.15

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Набор для пайки

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Это популярный набор, в котором имеется практически все для качественной пайки. В наборе имеется паяльник с возможностью регулировки температуры, также имеется сменные наконечники для паяльника. Имеется припой, и даже инструмент для зачистки изоляции с проводов. Все это и многое другое поставляется в удобном тканевом чехле. На товар имеется более 11500 заказов.

US $8.59 - 24.74

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Светодиодная RGB лента

Данную светодиодную ленту можно использовать для организации декоративного освещения дома или в офисе, а также в других местах по вашему желанию. Светодиодная лента поставляется с блоком питания и с bluetooth модулем, благодаря чему можно управлять световыми режимами при помощи смартфона. Лента продается длиной от 5 до 20 метров на ваш выбор.

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US $4.43 - 40.53

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Набор кухонных принадлежностей

А это популярный набор различных кухонных принадлежностей. Набор можно заказать в двух цветах на ваш выбор, также можно заказать поштучно отдельно взятые принадлежности. Стоит отметить, что у продавца имеется возможность отправить товар со склада в РФ и Китая.

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US $6.39 - 28.80

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Беспроводные наушники

Данная модель беспроводных наушников является одной из самых популярных на сайте. Эта модель оснащена хорошими динамиками, сенсорными кнопками управления и аккумулятором в кейсе на 2000 мАч. Также стоит отметить, что от встроенной батареи можно заряжать сторонние устройства, в том числе и смартфоны.

US $7.90 - 10.90

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Мужской бумажник

Это стильный и популярный мужской бумажник, который можно заказать в двух цветах на ваш выбор. Бумажник имеет много различных отделений, а также стоит отметить относительно не большие габаритные размеры. Изделие изготовлено из качественных материалов и на данный момент имеет много продаж и хороших отзывов.

US $11.59

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Щетки для шуруповерта

И замыкает данную подборку удобные щетки для шуруповерта или дрели, которые помогут очистить любые поверхности. У продавца можно приобрести щетки разной формы под разные потребности на ваш выбор. На данные щетки оформлено более 15000 заказов, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $2.33 - 4.96

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