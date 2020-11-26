Ручной гравер

Ручной гравер это универсальный и порой очень полезный инструмент. Его можно использовать для резки, сверления, гравировки и других задач по дому и в профессиональных целях. Данный инструмент был заказан более 3500 раз, а в комплекте можно приобрести много расходных материалов на ваш выбор. Также у продавца есть на ваш выбор несколько моделей с разной мощностью.

US $11.96 - 48.33

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Лазерный уровень

Это качественный и популярный лазерный уровень, который отлично выполняет свои функции. Устройство производится под известным брендом DEKO. Доставку можно выбрать с многих стран, в том числе и РФ. Также есть несколько моделей, которые имеют несколько отличий между собой в основных характеристиках.

US $53.72 - 111.11

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Лазерный дальномер

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Еще один из полезных измерительных инструментов является лазерный дальномер. Данный продавец предлагает один из самых популярных дальномеров на Aliexpress. При заказе можно выбрать модели с измеряемой дальностью до 40-100 метров. На данный инструмент оформлено почти 14000 заказов при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $13.63 - 46.87

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Электрический краскопульт

Далее следует полезный инструмент от компании DEKO, его можно использовать для покраски различных поверхностей, При заказе можно выбрать одну из двух моделей, первая питается от аккумулятора, а вторая модель имеет электродвигатель с питанием от бытовой электросети. Продавец может отправить товар со склада в РФ, Украины и Китая.

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US $34.11 - 74.56

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Строительный фен

Данный инструмент можно использовать для снятия старой краски или для быстрого нагрева различных предметов в определенных целях. В комплекте имеется три сменных насадки для формирования разных струй горячего воздуха. Максимальную температуру теплового элемента можно выставить на уровне 650 градусов по Цельсию. Выставленная температура отображается на цифровом дисплее.

US $26.94

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Шуруповерт WOSAI

Это один из самых популярных инструментов в своем классе, поскольку он имеет отличные характеристики и качество изготовления. Шуруповерт продается в разной комплектации на ваш выбор. В том числе можно выбрать разные аккумуляторы питания, которые влияют на крутящий момент электродвигателя. Также можно приобрести удобную сумку тля хранения и транспортировки инструмента.

US $18.57 - 62.32

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Угловая шлифовальная машина

УШМ с питанием от аккумулятора способна решить много различных задач по резке и шлифовки разных материалов в тех местах, где нет бытовой электросети. Также стоит отметить, что работать с инструментом без провода электропитания гораздо удобнее. Однако к минусам можно отнести более низкую мощность данной угловой шлифовальной машинки по сравнению с аналогами, которые питаются от электросети.

US $63.35 - 93.79

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Электрическая цепная пила

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Электрическая цепная пила может стать отличным помощником, если вы часто работаете с деревом или вам предстоит уборка большого участка с деревьями. Данная пила в зависимости от модели может резать бревна с диаметров 400-500 миллиметров. Также стоит отметить, что электромотор по своей сути является более надежным в сравнение со своими бензиновыми аналогами.

US $75.82 - 135.19

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Электрическая отвертка

Также предлагаю обратить внимание на электрическую отвертку от компании Worx. Данная отвертка имеет три режима вращения с разным крутящим моментом. Инструмент поставляет в удобном пластиковом кейсе, с набором сменных бит. Товар пользуется популярностью, а продавец имеет рейтинг 5 из 5.

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US $43.91

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Мини-циркулярная пила

Данная пила может широко применяться для выполнения различных задач по дому и в профессиональных целях. Для формирования ровного реза имеется лазерный указать. В комплекте с пилой можно приобрести ряд сменных отрезных дисков. Товар имеет много хороших отзывов от реальных покупателей.

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US $50.84 - 91.10

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