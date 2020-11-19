Бинокль

Это недорогой и небольшой бинокль, который имеет достаточно неплохую оптику. Он изготовлен в прорезиненном корпусе, и в целом бинокль очень удобен в использовании. Товар пользуется большой популярностью среди покупателей и на данный момент был продан более 7000 раз, в отзывах можно увидеть много реальных примеров работы оптики бинокля.



US $11.29

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Машина на радиоуправлении

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У данного продавца можно приобрести различные машины на радиоуправлении. Все модели продуманные и имеют ряд конструкционных решений как на полноразмерных автомобилях. Данные машины могут стать отличным подарком, как для взрослого, так и ребенка. В целом товар был заказан более 5000 раз.

US $8.99 - 38.23

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Зимняя шапка

Это отличная и необычная зимняя шапка, которая имеет хорошее утепление в виде искусственного меха. Также шапка имеет козырек, который защитит ваши глаза от яркого солнца. Изделие продается в трех цветах на ваш выбор. Товар имеет более 2300 заказов и много хороших отзывов.

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US $11.19

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Беспроводная зарядка

Данная зарядка предназначена для беспроводной зарядки смартфонов и других устройств. Зарядная мощность устройства составляет 15W, при заказе можно выбрать цвет изделия. А также стоит отметить, что товар имеет невысокую цену и отличный внешний вид. Зарядка была заказана более 22000 раз.

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US $4.51 - 8.30

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Зарядный блок для аккумуляторов

А у данного продавца можно приобрести различные зарядные блоки для аккумуляторов. Блоки универсальные и могут заряжать от двух до шести аккумуляторов одновременно. Каждая модель имеет цифровой дисплей, на котором отображается процесс зарядки и текущая электроемкость установленного аккумулятора.

US $7.20 - 27.20

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Кольцевой светильник

Этот кольцевой светильник отлично поможет при фото и видеосъемке. При заказе можно выбрать светильник разного диаметра, которые отличаются мощностью и яркостью свечения. Также дополнительно можно заказать специальный штатив. В целом устройство было продано более 24000 раз, а рейтинг продавца составляет 5 из 5, что довольно редко для такого количества продаж.

US $9.99 - 51.59

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Рюкзак Xiaomi

И замыкает данную подборку, небольшой рюкзак от фирмы Xiaomi. При заказе можно выбрать один из трех размеров, а также один из многих цветов на ваш выбор. Рюкзак имеет два отделения, одно большое основное, и меленькое наружное. Рюкзак пользуется большой популярностью, а данный продавец предлагает выгодную цену и большой ассортимент.

US $6.30 - 11.92

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