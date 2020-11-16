Гироскоп

Это очень необычная модель гироскопа, который изготовлен из качественного титанового сплава. В изделие можно вмонтировать тритиевые светящиеся элементы и нанести нежную вам гравировку. Также изделие можно использовать в качестве мультитула, поскольку в изделие имеется восемь сменных бит.

US $104.39

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Инструмент для работы с проводами

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Это отличный инструмент для работы с различными проводами. В инструменте имеется все необходимое для снятия изоляции с проводов, а также качественные кусачки. Изделие оснащено удобными рукоятками и пружинкой, которая помогает в работе. У продавца есть несколько моделей инструмента, которые немного отличаются друг от друга.

US $12.42 - 20.42

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Зарядный блок

Это недорогой, но мощный зарядный блок на 48W. В зарядном блоке имеется четыре USB выхода. Один из выходов поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3,0. Устройство продается в двух цветах на ваш выбор, также стоит отметить, что данный товар был заказан покупателями более 12500 раз.

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US $3.99

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Светодиодный ошейник для собак

Сейчас уже темнеет достаточно рано, и если вы выгуливаете небольшую собаку, возможно, вам пригодится ошейник со светодиодной подсветкой. Таким образом, вы не потеряете из виду свою собаку даже в кромешной темноте. При заказе можно выбрать цвет свечения ошейника, а также его размер.

US $2.81 - 4.22

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Декоративные гирлянды

На праздник, возможно, вы захотите украсить свой дом или офис оригинальной гирляндой. Именно такую гирлянду можно приобрести у данного продавца. При заказе можно выбрать длину изделия от 2 до 10 метров, также вы можете выбрать цвет свечения. В целом данный товар был заказан более 4000 раз, и имеет хорошие отзывы.

US $3.12 - 12.07

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Внешний аккумулятор

А это внешний аккумулятор на 20000 мАч, от фирмы KUULAA. При заказе на ваш выбор имеется много цветовых решений, товар может быть доставлен со склада в РФ. Для индикации оставшегося уровня заряда имеется светодиодный индикатор. Устройство было заказано более 7500 раз и имеет отличные отзывы от реальных покупателей.

US $12.49 - 17.99

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Радиоуправляемый экскаватор

Данный игрушечный экскаватор может стать отличным подарком практически для любого ребенка. Экскаватор управляется при помощи пульта дистанционного управления. Товар имеет более 3000 продаж и хорошие отзывы. Также товар можно заказать со склада в РФ.

US $14.61 - 16.67

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Беспроводные наушники

И замыкает данную подборку отличные бюджетные беспроводные наушники от фирмы TOPK. В кейсе для наушников имеется аккумулятор на 1500 мАч, что в сумме позволяет использовать наушники до 70 часов. Для отслеживания уровня оставшегося заряда на кейсе имеется цифровой дисплей. Также данные наушники имеют хорошее звучание, что подтверждают покупатели в отзывах.

US $17.99 - 20.99

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