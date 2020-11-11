Интересные товары с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: зажигалка, часы и многое другое
Эклектическая зажигалка
И начинает данную подбору необычная эклектическая зажигалка, которая поджигает предметы при помощи специальной нити накаливания. Однако данная модель изготовлена в виде автомобильной турбины и при нажатии на кнопку включения, начинают вращаться декоративные лопасти, издавая характерный звук. Очень оригинальная зажигалка, которая продается во многих цветах.
US $15.97
Мужские часы KINYUED
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Это шикарные на вид часы имеют качественный механизм, который обеспечит долгую и надежную работу часов. Часы продаются в нескольких цветовых решениях и могут стать отличным подарком для близкого человека. Данная модель имеет прозрачный корпус, что придает определенного вида, прозрачность придает ценности часам в целом, и делает их очень стильными.
US $33.33
Беспроводные наушники QCY
Это популярная модель беспроводных наушников от компании QCY. Исходя из личного опыта, скажу, что данная модель обладает хорошим звучанием и компактными размерами кейса, общего заряда батареи с учетом подзарядки от кейса хватит на 20 часов в режиме просушивания музыки. Данную модель наушников могу смело рекомендовать, не пожалеете.
US $13.52
Игровое кресло
Это удобное игровое кресло. Оно приходит в разобранном виде и при получении нужно потратит немного времени на сборку. Данная модель оснащена специальной раздвижной полочкой для ног. Изделие можно заказать в одном из трех цветов на ваш выбор.
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US $82.29 - 90.21
Лазерный гравер
Это лазерный ЧПУ гравер мощности, которого хватит для различных как бытовых, так и коммерческих задач. Устройство простое в использовании и имеет специальное программное обеспечение. Рабочая зона устройства составляет 400*430 миллиметров. Данный станок был заказан более 600 раз и имеет много реальных отзывов.
US $175.70 - 263.56
Набор кухонных принадлежностей
Это набор различных кухонных принадлежностей, которые изготовлены из силикона, таким образом, все изделия прослужат значительно дольше своих металлических аналогов. В комплекте имеется десять приборов и специальная чаша для хранения. Приборы продаются в двух цветах.
US $5.81 - 26.22
Женские зимние ботинки
Замыкаю подборку популярные женские ботинки, которые можно заказать во многих цветах на ваш выбор, а также у продавца можно выбрать нужный вам размер. Внутри ботинки имеют утеплитель из искусственного меха. Продавец предлагает неплохую скидку к распродаже 11.11.
US $20.49 - 22.26
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