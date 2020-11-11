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Интересные товары с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: зажигалка, часы и многое другое

Скоро стартует самая большая распродажа года 11.11 на сайте Aliexpress, и я подобрал отличные товары, которые можно приобрести по хорошей скидке.
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Эклектическая зажигалка 

И начинает данную подбору необычная эклектическая зажигалка, которая поджигает предметы при помощи специальной нити накаливания. Однако данная модель изготовлена в виде автомобильной турбины и при нажатии на кнопку включения, начинают вращаться декоративные лопасти, издавая характерный звук. Очень оригинальная зажигалка, которая продается во многих цветах.  

US $15.97

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 Мужские часы KINYUED

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Это шикарные на вид часы имеют качественный механизм, который обеспечит долгую и надежную работу часов. Часы продаются в нескольких цветовых решениях и могут стать отличным подарком для близкого человека. Данная модель имеет прозрачный корпус, что придает определенного вида, прозрачность придает ценности часам в целом, и делает их очень стильными.    

US $33.33

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Беспроводные наушники QCY

Это популярная модель беспроводных наушников от компании QCY. Исходя из личного опыта, скажу, что данная модель обладает хорошим звучанием и компактными размерами кейса, общего заряда батареи с учетом подзарядки от кейса хватит на 20 часов в режиме просушивания музыки. Данную модель наушников могу смело рекомендовать, не пожалеете.  

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Игровое кресло 

Это удобное игровое кресло. Оно приходит в разобранном виде и при получении нужно потратит немного времени на сборку. Данная модель оснащена специальной раздвижной полочкой для ног. Изделие можно заказать в одном из трех цветов на ваш выбор.  

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US $82.29 - 90.21

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Лазерный гравер 

Это лазерный ЧПУ гравер мощности, которого хватит для различных как бытовых, так и коммерческих задач. Устройство простое в использовании и имеет специальное программное обеспечение. Рабочая зона устройства составляет 400*430 миллиметров. Данный станок был заказан более 600 раз и имеет много реальных отзывов. 

US $175.70 - 263.56

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Набор кухонных принадлежностей 

Это набор различных кухонных принадлежностей, которые изготовлены из силикона, таким образом, все изделия прослужат значительно дольше своих металлических аналогов. В комплекте имеется десять приборов и специальная чаша для хранения. Приборы продаются в двух цветах.

US $5.81 - 26.22

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Женские зимние ботинки

Замыкаю подборку популярные женские ботинки, которые можно заказать во многих цветах на ваш выбор, а также у продавца можно выбрать нужный вам размер. Внутри ботинки имеют утеплитель из искусственного меха. Продавец предлагает неплохую скидку к распродаже 11.11.  

US $20.49 - 22.26

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Юрий Пархоменко
13:29
ты просто уникальный человек, с лишней хромосомой. я брал память 2400, ставил в самую дешевую мамку не из германии и у меня автоматом заводилось 2400, потом сам вручную подымал до 2666
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Bob69
13:28
Молодец что взял super.я вот тупанул и взял протую 2070 в RDR чуть ниже 40-50,про RDR 2 верно сказал,ориентир отличный
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Yolanda Tarska
13:28
Это видимо дорогая память с XMS, в ней базовый уровень 2133, на всякий случай, хотя тоже мало, у меня такая, там базовый 2400, но обычная память "зелёная" сейчас на 2666-2933.
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Антон вырезай его
13:28
с чего ты взял что автор прав, он уперся производительностью в ВК. у меня 3500x и 3070, видеокарта грузится в сотку. фпс везде заоблачный. не знаю как вы эти тесты проводите, что потом адепты как ты г...
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гавно в голове у того, кто под печатную машинку из германии плату за 12 к заказывает. это просто сверхразум какой то. еще и для печатанья он проц разгоняет, берет память дорогую - по другому видать не...
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Listoman
13:27
Данные с презентации были с sam и rage + данные карт нвидки были сильно занижены, то есть 3090 на графиках амуды равна 3080 в реальности)
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Антон вырезай его
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чем тебя лиза обидела? селероном?
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omoikane
13:26
Судя по обзору он тише 850 ватных сисоников при нагрузке 750. На уровне RM от корсаров. То бишь тихий(как вы обзор смотрите). Цена на него 9600 была когда последний раз смотрел.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
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