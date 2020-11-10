Зажигалка

Это газовая зажигалка, благодаря специальной форсунке формирует устойчивый факел пламени. Интенсивность пламени можно регулировать при помощи специального рычага. В нижней части устройства имеется специальный клапан для дозаправки газа при необходимости. Корпус зажигалки изготовлен из специального пряного на ощупь материала.

US $8.06

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Пылесос

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Это популярная модель беспроводного пылесоса от компании TINTON LIFE. Мощный мотор обеспечивает силу всасывания на уровне 8900 P. На полном заряде пылесос работает до 55 минут в непрерывном режиме. Также модель имеет достаточно большую емкость для сборки пыли. На нижней щетке имеется светодиодная подсветка, а также стоит отметить невысокий вес изделия в целом, что облегчит его использование.

US $70.31 - 87.82

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Кулер для ЦПУ

Это одна из самых популярных моделей кулера для охлаждения ЦПУ. Устройство можно заказать с одним или двумя радиаторами, а также можно выбрать количество вентиляторов, таким образом, вы можете подобрать модель устройства, которая максимально подойдет для вас. Также стоит добавить, что вентиляторы оснащены светодиодной подсветкой.

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US $21.87 - 27.99

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Мужская сумка

Данная сумка изготовлена из качественного материала и имеет стильный внешний вид. Товар пользуется большой популярностью среди покупателей. Сумку можно заказать в разных цветах, а также в комплекте с изделием можно приобрести бумажник в таком же стиле.

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US $20.38 - 23.93

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Оперативная память DDR 4

А для тех, кому нужно обновить или добавить оперативную память на вашем ПК, советую обратить внимание на данного продавца. У него можно приобрести планки ОЗУ по 4, 8 и 16 Гб с частотами от 2133 до 3200 Mhz на ваш выбор. Товар имеет достаточно много продаж, а также хорошие отзывы от покупателей.

US $17.43 - 55.00

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Набор умного дома Xiaomi Aqara

Данный продавец предлагает различные элементы умного дома от компании Xiaomi. Систему умного дома можно приобрести как в наборе, так и отдельно взятые ее элементы. Для удобства продавец предлагает отправку товара из Китая или РФ на ваш выбор.

US $9.11 - 89.58

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Графический планшет

И замыкает данную подборку удобный и функциональный графический планшет, на который оформлено более 13000 заказов. Планшет имеет 4 программируемые кнопки и стилус. Рабочая зона устройства составляет 165,1x101,6 миллиметров. Товар можно заказать с доставкой из Китая, Украины и РФ.

US $24.79

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