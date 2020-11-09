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Интересные товары с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: лазерный уровень, нож и многое другое

Скоро стартует самая большая распродажа года 11.11 на сайте Aliexpress, и я подобрал отличные товары, которые можно приобрести по хорошей скидке.
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Лазерный уровень 

Данный лазерный уровень может значительно упростить выполнение различных ремонтных работа, а также поможет при выполнении задач по постройке различных помещений. Уровень может быть укомплектован специальным штативом и кронштейном для фиксации инструмента на стене. Товар поставляется в качественной транспортировочной сумке, а в целом устройство было заказано более 7000 раз и имеет много хороших отзывов.  

US $44.95 - 76.26

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Карта памяти Kingston

Карты памяти применяются во многих современных устройствах, а производитель Kingston хорошо зарекомендовал себя в данной сфере. Данный продавец предлагает карты памяти с объемом от 16 до 512 Гб, также стоит отметить, что карты памяти продаются с разной скоростью чтения и записи информации. Продавец оформил более 11000 заказов на данный товар.  

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US $2.85 - 79.79

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5G Wi-Fi ретранслятор

Это отличный и очень популярный Wi-Fi ретранслятор, который продается в двух моделях с максимальной скоростью передачи данных на 300 и 1200 Мбит/С, также модели работают на частотах 2,4G и 5G соответственно. Ретранслятор продается в двух цветах на ваш выбор.  

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Термокружка

Продавец предлагает кружки с внутренним объемом на 380 или 500 миллилитров, также при заказе можно выбрать один из многих цветов на ваш выбор. Кружка имеют приятною на ощупь поверхность, стоит отметить наличие большого количества хороших отзывов от реальных покупателей.   

US $3.57 - 9.42

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Электронные весы

Данная модель весов является одной из самых популярных на сайте. Весы продается в трех цветах, а также они имеют встроенный Bluetooth, благодаря чему к весам можно подключить смартфон, на котором нужно предварительно установить специальное приложение для отслеживания и фиксации ежедневных результатов.

US $12.88 - 21.34

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Светодиодный уличный светильник 

Данный светильник имеет солнечную панель, которая даже в пасмурную погоду будет заряжать встроенный аккумулятор. Светильник на полном заряде обеспечивает около 8 часов непрерывного свечения. Также стоит отметить, что устройство имеет датчик движения и датчик освещенности.  

US $5.39 - 30.24

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Раскладной нож 

Это очень популярная модель раскладного ножа, который продается в двух размерах. На данный товар покупатели оформили более 8000 заказов, и оставили много положительных отзывов. Лезвие ножа изготовлено из стали 57HRC. Дина лезвия на младшей модели составляет 67 миллиметров, а на старшей 90 миллиметров.   

US $4.83 - 6.02

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Уже совсем скоро стартует распродажа 11.11 на Aliexpress, выбирайте интересные для вас товары и добавляйте их в корзину, а также обязательно ищете промокоды и купоны на скидки по ссылкам ниже.

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