Интересные товары с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: POCO X3, мужские часы и многое другое
Профессиональные плоскогубцы
Это отличны профессиональные плоскогубцы, они изготовлены из качественной стали. Инструмент имеет удобные рукоятки, также у продавца имеются несколько моделей, которые незначительно отличаются по функционалу. Инструмент оснащен специальными ножами для зачистки изоляции на проводах. Товар был заказан много раз, а покупатели оставили хорошие отзывы об инструменте.
US $6.72 - 14.23
Светодиодный фонарик
Это новый мощный светодиодный фонарик, на старте продаж покупатели оформили уже более 8000 заказов. Питается фонарик от двух аккумуляторов типа 21700, батареи можно заказать в комплекте, а также можно приобрести зарядное устройство для них. К распродаже продавец предлагает достаточно хорошую скидку.
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US $29.03 - 36.83
Мужские часы LIGE
Это качественные механические часы, которые продаются в четырех цветовых решениях. Часы оснащены тремя дополнительными циферблатами, на которых отображается число месяца, день недели и лунная фаза. Также часы имеют красивый кожаный ремешок с элегантной металлической застежкой. Данное изделие может стать хорошим подарком для близкого человека.
US $33.59
Гирлянда
У данного продавца можно приобрести различные гирлянды на любой вкус. Имеются гирлянды, как с разноцветным свечением, так и гирлянды с одним определенным цветом свечения. На данный товар оформлено более 2000 заказов, а покупатели оставили много хороших отзывов.
US $5.25 - 20.11
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Коврик для мышки с подсветкой
Данный коврик имеет светодиодную подсветку по всему периметру изделия. При заказе можно выбрать один из четырех дизайнов, а также имеется коврик без подсветки. Продавец имеет четыре варианта размеров коврика на ваш выбор. Питается подсветка от USB кабеля, который имеет длину 1,8 метра.
US $2.46 - 17.59
Зубная щетка Xiaomi Mijia
А это электрическая зубная щетка, выпускаемая под известным брендом Xiaomi Mijia. В комплекте с щеткой можно приобрести дополнительные насадки, таким образом устройством сможет пользоваться вся семья. Товар имеет почти 6000 продаж, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $9.40 - 25.34
Смартфон Xiaomi POCO X3 NFC
И замыкает эту подборку отличный новый смартфон от компании Xiaomi под названием POCO X3 NFC. Модель продается в двух цветах и с объемом памяти на 64 или 128 Гб, также модель оснащена оперативной памятью с объем на 6 Гб, и имеет мощную камеру на 64 Mp. Смартфон имеет дисплей с частотой обновления 120 МГц.
US $209.00 - 275.00
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