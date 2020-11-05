Интересные товары с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: мини-нож, термос и другое
Титановый мини-нож
Данный нож изготовлен из высококачественного титанового сплава, его лезвие имеет круглую форму и при необходимости его может скрываться в корпусе изделия. Нож можно использовать для открытия различных коробок или для других целей. Товар имеет достаточно высокую цену, однако это связано с качеством изделия. Нож может стать отличным подарком.
US $67.61 - 77.97
Насадка для душа
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Эта насадка для душа завоевала большую популярность на Aliexpress и была продана более 5000 раз. Насадка имеет три режима формирования струи воды, которые переключаются специальной кнопкой, также на изделии имеется кнопка остановки и подачи воды. В рукоятке устройства имеется специальный фильтр в виде круглых гранул из специального материала. Фильтр защитит от различных примесей в воде и продлит срок службы распылителя.
US $5.01 - 14.28
Термос
Это отличный термос, который продается во многих цветах на ваш выбор. Термос имеет внутренний объем на 500 миллилитров, а на верхней крышке имеется цифровой дисплей, на котором выводится температура внутренней жидкости. Для заварки чая внутри термоса имеется специальный отсек.
US $11.94 - 12.29
Клейкая лента для герметизации швов
Данную ленту можно использовать для герметизации различных швов, к примеру, для ванны или для кухонной плиты. Лента прозрачная и подойдет для любого дизайна, она продается в рулонах от 0,5 до 5 метров, ширина ленты составляет 30 миллиметров. Товар имеет хорошие отзывы, а также был продан более 2000 раз только у данного продавца. Это очень полезный товар, который может заменить любой силикон или другие подобные средства.
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US $1.27 - 4.00
Гирлянда в виде ветки
Данная гирлянда изготовлена в виде ветки, на которой размещены светодиоды. При заказе можно выбрать цвет свечения светодиодов, а также у продавца имеется классическая гирлянда с прозрачным проводом и теплым белым свечением. Также стоит отметить невысокую цену данного товара.
Универсальные накладки для мебели
Данные накладки изготовлены из мягкого, но прочного материала. Накладки предназначены для монтажа на ножки различной мебели, таким образом, после монтажа данных накладок, ножки мебели при передвижении не царапают напольное покрытие. У продавца имеются накладки различной формы и размеров. Также имеются накладки большого размера, из которых можно вырезать любую необходимую вам форму. Накладки имеют клейкую основу, благодаря чему они быстро и надежно монтируются.
US $0.88
Компактный бинокль
Это недорогой, но качественный бинокль он имеет достаточно неплохую оптику. Изделие имеет прорезиненное покрытие, а также резиновые вставки для глаз. Бинокль поставляется с тканевым чехлом и его легко и удобно носить с собой в кармане. К распродаже продавец предлагает дополнительную скидку.
US $9.59
Шуруповерт
Это отличная модель шуруповерта, который можно заказать с доставкой со склада в РФ. Инструмент оснащен мощным аккумулятором на 20 V, что обеспечивает максимальный крутящий момент на уровне 40N.m. Товар можно заказать в разной комплектации со специальной сумкой, а также можно выбрать количество аккумуляторов.
US $30.10 - 71.91
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