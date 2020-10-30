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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: газовая зажигалка, гирлянда и другое

Всем привет, дорогие читатели. В данной подборке вы найдете интересные и полезные товары с сайта Aliexpress.
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Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b>

Газовая зажигалка 

Это красивая и стильная газовая зажигалка, которая имеет четыре сопла для формирования пламени. У продавца на ваш выбор имеется две модели, которые представлены в двух разных цветах. Зажигалку можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ. Товар был заказан более 1200 раз.  

US $8.99 - 13.99

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Компьютерная мышка

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Это популярная модель компьютерной мышки от фирмы Razer. Товар был приобретен покупателями более 8000 раз. Мышка имеет датчик с чувствительностью 6400 DPI, также продавец имеет модель с чувствительностью в 2000 DPI, которая имеет немного ниже стоимость. 

US $22.09 - 25.33

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Светодиодная подсветка 

Данная светодиодная подсветка подключается к обычной бытовой электросети, а также имеет пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать цвет свечения, а также дину светодиодной ленты. Благодаря клейкой основе ленту можно монтировать в любом удобном для вас месте. Товар имеет много продаж и хороших отзывов.  

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US $5.59 - 10.65

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Брелок

Это отличный и необычный брелок, изготовленный из компьютерных процессоров. При заказе можно выбрать одну из предложенных рисунков или заказать свою персональную гравировку. Данный товар может стать отечным и недорогим подарком для ценителей различных технологий.   

US $7.68 - 11.99

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Гирлянда 

Данная гирлянда может стать хорошим украшением для вашего дома, ее можно установить как на праздник, так и просто в обычный день. Изделие продается с различной длиной и в разных цветах на ваш выбор. Покупатели оформили более 22000 заказов на данную гирлянду и сохранили высокий рейтинг продавца.  

US $5.99 - 7.84

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SSD накопитель 

А это один из самых популярных SSD накопителей от фирмы XrayDisk, он продается с объемом памяти от 60 до 512 Гб. Накопитель имеет хорошие отзывы от покупателей, а также высокие скоростные характеристики записи и чтения данных. Устройство поставляется в надежной упаковке, что обеспечивает его целостность во время транспортировки.  

US $13.46 - 45.55

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Внешний аккумулятор 

И последний товар в данной подборке это популярный и стильный внешний аккумулятор от фирмы KUULAA. Товар имеет много тысяч продаж, и множество положительных отзывов. На устройстве имеется цифровой дисплей, на котором можно увидеть оставшейся уровень заряда. Общая электроемкость аккумулятора составляет 10000 мАч.    

US $10.46 - 13.08

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Дорогие друзья, хочу напомнить, что с 28.10 начался разогрев к самой грандиозной распродаже на AliExpress, которая, как обычно, состоится 11.11, поэтому по максимуму набивайте корзину интересными товара, чтобы не забыть купить их с очень хорошей скидкой и получайте баллы и бонусы. В этот период до указанной даты нужно по максимуму набивать свою корзину товарами и получать за это баллы, которые можно будет обменять на дополнительные скидки. В разделе "центр купонов" можно собирать скидки продавцов. Есть очень выгодные купоны по 100$, количество которых конечно ограничено! Всего AliExpress раздаёт 5 000 000$ купонами, поэтому обязательно загляните в этот раздел! Ещё есть раздел "Коллекция промокодов", где можно выбрать отличные промокоды на товары. Максимальный промокод на скидку 5000 рублей. Есть очень выгодные промокоды, которые обеспечат скидку более 50%!

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apan
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owzod
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я тоже улыбаюсь с людей которые берут амд для игр.
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llucul
19:29
А если 9900К опустить до одной частоты в 4.6 Ггц с 5600 Х ? )))
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ed_q
19:27
)))
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owzod
19:27
да в 10 раз) мне просто было очень не комфортно играть с такой дерганной картинкой. в течении месяца.
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llucul
19:27
Хе-хе ....Дежа вю, как будто времена Athlon 64 вернулись снова ))))
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ed_q
19:26
В разы? Ооо...
AMD Ryzen 7 5800X обгоняет Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900K на 39-40 % — SiSoftware
Inqizitor
19:26
Хорошее начало. А теперь вопрос - 9900к работал на 5300 МГц или на 5200? Мы не на сайте домохозяек - поэтому это важный вопрос.
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
ivvy1000
19:24
уах, помню как полтора года назад один блогер хвастался 9900к и рассказывал, что его не побьет ни один амд камень еще года 4.
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
ed_q
19:24
12-е тоже
AMD Ryzen 5 5600X оказался чуть производительнее Intel Core i9-9900K — SiSoftware
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