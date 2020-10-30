Газовая зажигалка

Это красивая и стильная газовая зажигалка, которая имеет четыре сопла для формирования пламени. У продавца на ваш выбор имеется две модели, которые представлены в двух разных цветах. Зажигалку можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ. Товар был заказан более 1200 раз.

US $8.99 - 13.99

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Компьютерная мышка

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Это популярная модель компьютерной мышки от фирмы Razer. Товар был приобретен покупателями более 8000 раз. Мышка имеет датчик с чувствительностью 6400 DPI, также продавец имеет модель с чувствительностью в 2000 DPI, которая имеет немного ниже стоимость.



US $22.09 - 25.33

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Светодиодная подсветка

Данная светодиодная подсветка подключается к обычной бытовой электросети, а также имеет пульт дистанционного управления. При заказе можно выбрать цвет свечения, а также дину светодиодной ленты. Благодаря клейкой основе ленту можно монтировать в любом удобном для вас месте. Товар имеет много продаж и хороших отзывов.

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US $5.59 - 10.65

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Брелок

Это отличный и необычный брелок, изготовленный из компьютерных процессоров. При заказе можно выбрать одну из предложенных рисунков или заказать свою персональную гравировку. Данный товар может стать отечным и недорогим подарком для ценителей различных технологий.

US $7.68 - 11.99

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Гирлянда

Данная гирлянда может стать хорошим украшением для вашего дома, ее можно установить как на праздник, так и просто в обычный день. Изделие продается с различной длиной и в разных цветах на ваш выбор. Покупатели оформили более 22000 заказов на данную гирлянду и сохранили высокий рейтинг продавца.

US $5.99 - 7.84

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SSD накопитель

А это один из самых популярных SSD накопителей от фирмы XrayDisk, он продается с объемом памяти от 60 до 512 Гб. Накопитель имеет хорошие отзывы от покупателей, а также высокие скоростные характеристики записи и чтения данных. Устройство поставляется в надежной упаковке, что обеспечивает его целостность во время транспортировки.

US $13.46 - 45.55

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Внешний аккумулятор

И последний товар в данной подборке это популярный и стильный внешний аккумулятор от фирмы KUULAA. Товар имеет много тысяч продаж, и множество положительных отзывов. На устройстве имеется цифровой дисплей, на котором можно увидеть оставшейся уровень заряда. Общая электроемкость аккумулятора составляет 10000 мАч.

US $10.46 - 13.08

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