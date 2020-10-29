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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водонагреватель, зажигалка и другое

Всем привет, дорогие читатели. В данной подборке вы найдете интересные и полезные товары с сайта Aliexpress.
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Тактическая ручка 

Данная ручка изготовлена из качественных металлических сплавов, ее корпус изготовлен из титана. Ручка также имеет фиксатор, при помощи которого можно легко и быстро зафиксировать изделие на одежде или поясе. Изделие можно использовать как по прямому назначению, так и в целях самообороны.  

US $73.12

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Зарядный блок 

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Это отличный, мощный зарядный блок, который производит известная и надежная компания Baseus. Зарядный бок позволяет одновременно заряжать несколько устройство с поддержкой функции быстрой зарядки, поскольку мощность блока составляет 65W. На устройстве имеется два USB Type-C и один стандартный USB разъемы. 

US $34.99 - 41.98

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Раскладной нож 

Это популярный раскладной нож, который имеет простой, но функциональный дизайн. Нож можно заказать с деревянной рукояткой в двух классических цветах. Нож поставляется с удобным и качественным чехлом, а также по сниженной цене продавец предлагает приобрести пару изделий. Также продавец предлагает удобное точило для лезвия. 

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US $7.18 - 23.87

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Лазерный уровень 

Это простое и очень надежное устройство, которое поможет как при стройке, так и при проведении различных ремонтов. Устройство можно приобрести сразу со специальным штативом или кронштейном. Также стоит отметить, что товар был заказан более 1500 раз, а покупатели оставили положительные отзывы о товаре. Устройство можно заказать со склада в РФ.  

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US $51.54 - 85.65

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Магнитный зарядный кабель 

А это обычный недорогой и надежный магнитный кабель для зарядки смартфонов. У продавца на ваш выбор имеются различные разъемы для всех популярных типов смартфонов. Кабель можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать длину кабеля от 1 до 2 метров.  

US $0.59 - 1.69

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Газовая зажигалка

Это необычная газовая зажигалка, которая для формирования устойчивого пламени использует три форсированных сопла. На корпусе изделия имеется удобный регулятор пламени, а при заказе можно выбрать один из многих цветов корпуса. Данный товар был заказан более 4000 раз, и имеет много хороших отзывов. 

US $9.51 - 12.40

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Электрическая помпа для воды

Простая ручная помпа для воды причиняет много неудобств во время использования. Решить данные проблемы призвана электрическая помпа, она срабатывает при нажатии специальной кнопки и достаточно быстро перекачивает воду в нужный сосуд. Во время использования, вода не расплескивается и не разливается, а встроенного аккумулятора хватает на достаточно долгое время.   

US $11.68 - 15.42

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Проточный водонагреватель

И замыкает данную подборку простой, но надежный проточный водонагреватель. Он просто в установке и использование, для настройки тонной температуры на устройстве имеется специальный регулятор и цифровой дисплей. Также стоит отметить, что товар был заказан много раз и имеет хорошие отзывы от реальных покупателей. 

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US $17.38 - 26.65

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