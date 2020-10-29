Тактическая ручка

Данная ручка изготовлена из качественных металлических сплавов, ее корпус изготовлен из титана. Ручка также имеет фиксатор, при помощи которого можно легко и быстро зафиксировать изделие на одежде или поясе. Изделие можно использовать как по прямому назначению, так и в целях самообороны.

US $73.12

Перейти в магазин

Зарядный блок

реклама

Это отличный, мощный зарядный блок, который производит известная и надежная компания Baseus. Зарядный бок позволяет одновременно заряжать несколько устройство с поддержкой функции быстрой зарядки, поскольку мощность блока составляет 65W. На устройстве имеется два USB Type-C и один стандартный USB разъемы.

US $34.99 - 41.98

Перейти в магазин

Раскладной нож

Это популярный раскладной нож, который имеет простой, но функциональный дизайн. Нож можно заказать с деревянной рукояткой в двух классических цветах. Нож поставляется с удобным и качественным чехлом, а также по сниженной цене продавец предлагает приобрести пару изделий. Также продавец предлагает удобное точило для лезвия.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

US $7.18 - 23.87

Перейти в магазин

Лазерный уровень

Это простое и очень надежное устройство, которое поможет как при стройке, так и при проведении различных ремонтов. Устройство можно приобрести сразу со специальным штативом или кронштейном. Также стоит отметить, что товар был заказан более 1500 раз, а покупатели оставили положительные отзывы о товаре. Устройство можно заказать со склада в РФ.

реклама

US $51.54 - 85.65

Перейти в магазин

Магнитный зарядный кабель

А это обычный недорогой и надежный магнитный кабель для зарядки смартфонов. У продавца на ваш выбор имеются различные разъемы для всех популярных типов смартфонов. Кабель можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать длину кабеля от 1 до 2 метров.

US $0.59 - 1.69

Перейти в магазин

Газовая зажигалка

Это необычная газовая зажигалка, которая для формирования устойчивого пламени использует три форсированных сопла. На корпусе изделия имеется удобный регулятор пламени, а при заказе можно выбрать один из многих цветов корпуса. Данный товар был заказан более 4000 раз, и имеет много хороших отзывов.

US $9.51 - 12.40

Перейти в магазин

Электрическая помпа для воды

Простая ручная помпа для воды причиняет много неудобств во время использования. Решить данные проблемы призвана электрическая помпа, она срабатывает при нажатии специальной кнопки и достаточно быстро перекачивает воду в нужный сосуд. Во время использования, вода не расплескивается и не разливается, а встроенного аккумулятора хватает на достаточно долгое время.

US $11.68 - 15.42

Перейти в магазин

Проточный водонагреватель

И замыкает данную подборку простой, но надежный проточный водонагреватель. Он просто в установке и использование, для настройки тонной температуры на устройстве имеется специальный регулятор и цифровой дисплей. Также стоит отметить, что товар был заказан много раз и имеет хорошие отзывы от реальных покупателей.

реклама





US $17.38 - 26.65

Перейти в магазин





Новые промокоды к распродаже 11,11. Добавляйте товары в корзину уже сейчас, количество промокодов ограничено.

реклама

backit1111new250 только для новых покупателей. Скидка 250 рублей при покупке от 500 рублей.

backit1111all300 для всех покупателей. Скидка 300 рублей при покупке от 2400 рублей.

А для новых пользователей имеется выгодный купон на скидку US $25,54

реклама

Можно создать новый аккаунт и совершить разовую покупку.





Присоединяйтесь к моему Telegram каналу или сообществу в VK, там можно найти много полезных и интересных товаров из Китайских магазинов.

Смотрите также:

реклама

Разогрев к большой распродаже 11.11