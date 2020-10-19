Диск по дереву для болгарки

Данная насадка служит для распиливания деревянных изделий или просто веток во дворе. Насадка монтируется на любую болгарку, а режущий элемент является обычной цепной пилой, которую можно всегда отдать на заточку мастеру. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $6.76 - 12.06

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Нож

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Это красивый раскладной нож, который оснащен лезвием для быстрой резки строп. Нож изготовлен из качественных приятных на ощупь материалов. Также стоит отметить, что у продавца имеется возможность отправки изделия со склада в РФ. На ноже имеется удобный фиксатор для закрепления ножа на ремне или одежде.

US $9.99 - 11.90

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Набор отверток

Это популярный и достаточно функциональный набор отверток, в котором также имеются ряд инструментов для разборки и сборки различной электроники. Товар продается в различных конфигурациях, которые незначительно отличаются друг от друга. Набор также может быть доставлен со склада в РФ.

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US $12.49 - 13.94

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Умный контроллер температуры

Данный контроллер имеет удобный интерфейс и возможность управления через смартфон после предварительной установки специального приложения. Термостат можно подключить к различному оборудования, к примеру, к котлу отопления или бойлеру. При помощи данного устройства можно значительно сэкономить энергоресурсы. На данный товар оформлено более 7500 заказов.

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US $19.49 - 27.29

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Насадка для душа

Это популярная насадка для душа, которая формирует три варианта струи, также насадка оснащена кнопкой включения выключения. В нижней части данной насадки имеется специальный фильтр в виде шариков из специально материала. На данный товар покупатели оформили более 5000 заказов и оставили много положительных отзывов.

US $14.81

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Беспроводные наушники

Компания Ugreen спроектировала и производит отличную модель беспроводных наушников, в которой хорошо сочетается цена и качество. Покупатели в отзывах подтверждают высокое качество звучания, а также подтверждают автономность, которая находится на уровне 18 часов с учетом подзарядки от кейса.

US $21.52 - 24.10

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Внешний корпус для 2,5 дюймовых накопителей

И замыкает данную подбору внешний корпус, в который можно установить любые 2,5 дюймовые накопители. Корпус изготовлен из надежных материалов, также стоит отметить стильный дизайн изделия. Данный товар продается в четырех вариантах, которые отличаются внешним видом.

US $3.99

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