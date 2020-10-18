Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: проектор, ТВ-приставка и многое другое
Доброго времени суток, дорогие читатели. В данной публикации собраны полезные, а также интересные товары с сайта Aliexpress.
Раскладной нож
Данный нож имеет большую популярность на сайте, он продается в двух цветах, а также укомплектован качественным кожаным чехлом. Нож имеет автоматическую систему раскрытия лезвия. Общая длина ножа составляет 220 миллиметров, при этом длина лезвия имеет длину в 96 миллиметров.
US $23.00
Зарядный кабель
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Это простой и надежный зарядный кабель от проверенной компании Ugreen. Он рассчитан на максимальную нагрузку в 3 А. Кабель продается с разными разъемами и имеет качественную тканевую оплетку. При заказе можно выбрать нужную вам длину кабеля от 0,5 до 2 метров.
US $1.68 - 4.68
ТВ-приставка UGOOS AM6 PLUS
А это одна из самих лучших ТВ-приставок, которая выпускается под брендом UGOOS. Устройство имеет мощный процессор, 4 Гб оперативной памяти, а также 32 Гб встроенной памяти. Приставка имеет много продаж, а также много хороших отзывов. На сегодняшний момент это практически лучший выбор в своем классе.
US $149.00 - 156.88
Рюкзак Xiaomi
Это компактный и недорогой рюкзак, который выпускается под брендом Xiaomi. Его можно заказать во многих цветах на ваш выбор. У продавца есть рюкзаки в трех размерах на 7,15 и 20 литров. Изделие имеет два отделения, основное для больших предметов и маленькое отделение для небольших предметов.
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US $6.63 - 12.55
Проектор
А это одна из самых популярных моделей проектора, которая имеет компактные размеры, высокое качество, и яркость воспроизведения. Также устройство оснащено надежной системой вентиляции, что значительно продлит срок службы устройства. Проектор продается в двух модификациях, которые отличаются емкостью оперативной памяти. Также у продавца можно выбрать один из двух цветов устройства.
US $188.20 - 203.96
Камера видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения в наше время стали доступны и они способны значительно повысить безопасность вашей собственности. Данная модель снимает видео с разрешением 1080P, имеет мощный Wi-Fi модуль, а также инфракрасные светодиоды для ночной съемки. Также камера имеет много других преимуществ, с которыми можно ознакомиться на странице товара. На данный лот оформлено более 25000 заказов.
US $21.83 - 46.63
Зарядный блок
И замыкает данную подборку популярный и достаточно мощный зарядный блок на 18W. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3,0. Также стоит сказать, что товар продается в двух цветах, а продавец оформил более 15000 заказов на данный лот.
US $1.79
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Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54
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