Индукционный нагреватель

Это отличный индукционный нагреватель, который можно использовать в различных целях. Его можно использовать для домашней закалке различных деталей, от клинков до инструмента. Устройство способно достаточно быстро нагревать различные металлические предметы, также устройство можно использовать для откручивания старых болтов с предварительным прогреванием.

US $20.93 - 107.38

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Универсальный угловой кран

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Это качественный угловой кран от производителя, который входит в экосистему Xiaomi. Кран продается с красной и синей накладкой для горячей и холодной воды. Изделие изготовлено из качественной стали и его можно использовать как для бойлеров, так и для стиральных машин, а также в других всевозможных целях.

US $9.16 - 19.73

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Умный очиститель воздуха

Данный очиститель монтируется в районе туалета домашнего животного. Устройство фиксирует, когда ваше животное сделает все свои дела, после чего включается, и фильтрует все неприятные запахи. Сменного фильтра хватит примерно на полгода, после чего их можно заказать в любом количестве.

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US $7.72 - 15.52

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Паяльная станция

Это популярная паяльная станция, которую можно использовать в различных целях. Температура жала регулируется, также можно регулировать температуру выходящего воздуха на фене, который используемся для быстрого нагрева большой площади на микросхемах. Станцию можно заказать со склада в РФ.

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US $22.39 - 50.39

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Светодиодный интеллектуальный светильник

Данные светильник монтируются на дверцах различной мебели. При открывании дверей светильник активируется, и подсвечивает внутреннее пространство открываемой мебели. Светильники можно использовать в шкафах, на кухне и другой мебели.

US $6.87 - 11.98 набор 10 шт.

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Гирлянда

Это популярная красивая гирлянда, которая продается с разной длиной. Также стоит отметить, что у продавца в наличии имеются гирлянды, которые могут питаться от батареек. При заказе можно выбрать один из трех цветов свечения или гирлянду со всеми цветами свечения одновременно.

US $1.03 - 2.66

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Резиновые накладки для ножек мебели

И замыкает данную подбору резиновые накладки для мебели. Накладки монтируются на ножки мебели, и при передвижении мебель не царапает напольное покрытие. Накладки продаются различной формы, а также можно заказать накладки большого размера и вырезать их нужной вам формы.

US $0.86

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