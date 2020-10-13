Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: индукционный нагреватель, универсальный угловой кран и многое другое
Индукционный нагреватель
Это отличный индукционный нагреватель, который можно использовать в различных целях. Его можно использовать для домашней закалке различных деталей, от клинков до инструмента. Устройство способно достаточно быстро нагревать различные металлические предметы, также устройство можно использовать для откручивания старых болтов с предварительным прогреванием.
US $20.93 - 107.38
Универсальный угловой кран
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Это качественный угловой кран от производителя, который входит в экосистему Xiaomi. Кран продается с красной и синей накладкой для горячей и холодной воды. Изделие изготовлено из качественной стали и его можно использовать как для бойлеров, так и для стиральных машин, а также в других всевозможных целях.
US $9.16 - 19.73
Умный очиститель воздуха
Данный очиститель монтируется в районе туалета домашнего животного. Устройство фиксирует, когда ваше животное сделает все свои дела, после чего включается, и фильтрует все неприятные запахи. Сменного фильтра хватит примерно на полгода, после чего их можно заказать в любом количестве.
US $7.72 - 15.52
Паяльная станция
Это популярная паяльная станция, которую можно использовать в различных целях. Температура жала регулируется, также можно регулировать температуру выходящего воздуха на фене, который используемся для быстрого нагрева большой площади на микросхемах. Станцию можно заказать со склада в РФ.
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US $22.39 - 50.39
Светодиодный интеллектуальный светильник
Данные светильник монтируются на дверцах различной мебели. При открывании дверей светильник активируется, и подсвечивает внутреннее пространство открываемой мебели. Светильники можно использовать в шкафах, на кухне и другой мебели.
US $6.87 - 11.98 набор 10 шт.
Гирлянда
Это популярная красивая гирлянда, которая продается с разной длиной. Также стоит отметить, что у продавца в наличии имеются гирлянды, которые могут питаться от батареек. При заказе можно выбрать один из трех цветов свечения или гирлянду со всеми цветами свечения одновременно.
US $1.03 - 2.66
Резиновые накладки для ножек мебели
И замыкает данную подбору резиновые накладки для мебели. Накладки монтируются на ножки мебели, и при передвижении мебель не царапает напольное покрытие. Накладки продаются различной формы, а также можно заказать накладки большого размера и вырезать их нужной вам формы.
US $0.86
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