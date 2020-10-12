Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: термокружка, стельки с подогревом и многое другое
Гирлянда
Совсем недолго осталось до новогодних праздников и сейчас можно по сниженной цене приобрести интересные и красивые праздничные гирлянды. У данного продавца можно приобрести гирлянды различных цветов, а также на ваш выбор у продавца имеются изделия по 5, 10, 30, 50 и 100 метров.
US $2.06 - 29.44
Термокружка
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Данная кружка сможет стать отличным решением для сохранения ваших напитков горячими на долгое время. Кружка имеет емкость 380 миллилитров, а наружная ее часть изготовлена из металла и имеет красивую гравировку. На данный товар покупатели оформили более 1500 заказов.
US $8.77
Налобный фонарик
Это простоя и надежная модель фонарика, которая имеет несколько режимов свечения и питается от аккумулятора типа 18650. Фонарик можно купить в различной комплектации, а покупатели оформили уже более 11000 заказов. Заказчики оставили много хороших отзывов о данном товаре.
US $3.89 - 6.79
Умная Wi-Fi розетка
Данная розетка поможет включать и выключать различные бытовые приборы, подключенные к ней. Для управления со смартфона имеется специальное приложение. Также устройство можно использовать как обычный ночник. На устройстве имеется одна механическая кнопка, которая отключает розетку.
US $10.81
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Зимняя шапка
А это стильная и одна из самых популярных зимних шапок. Изделие продается во многих цветах, а продавец оформил уже более 5000 заказов, при этом покупатели оставили много хороших отзывов. Однако стоит учесть, что шапка достаточно легкая и на сильный мороз не рассчитана.
US $3.49
Стельки с подогревом
Данные стельки оснащены специальными нагревательными элементами, которые питаются от любого внешнего аккумулятора. Покупатели высоко оценивают данный товар и подчеркивают, что ноги останутся в тепле даже при сильном морозе. Стельки универсальные и подойдет на любой размер ноги.
US $3.93 - 3.99
Портативный светильник
И последний товар на сегодня это портативный светильник, который можно использовать как на природе, так и в мастерской. У продавца можно выбрать светодиоды различной мощности, а также заказать дополнительную батарею. Питается светильник от аккумулятора типа 18650.
US $11.87 - 15.75
Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54 Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
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