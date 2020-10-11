Цифровой мультиметр

Мультиметр может стать отличным помощником, как на работе, так и дома. У данного продавца в наличии имеется три модели, которые отличаются своими техническими характеристиками. Товар может быть отправлен со склада в РФ, а также стоит отметить, что покупатели оформил уже более 3700 заказов, при этом продавец сохраняет отличный рейтинг.

US $4.80 - 16.21

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Мужская сумка

Данная сумка простоя, но довольно элегантная и имеет приемлемую цену и хорошее качество. На выбор у продавца имеются сумки разных цветов, также товар можно заказать с доставкой из РФ. Изделие имеет много хороших отзывов, также отмечу, что товар был заказан более 2000 раз.

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US $7.25 - 13.50

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Бесшовные лосины

Для любителей спорта данная модель лосин может стать отличным выбором. Изделие отличается хорошим качеством и довольно невысокой ценой. Лосины продаются во многих цветах и размерах. Также у продавца имеются шорты с аналогичной стилистикой.

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US $8.99 - 9.99

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Флеш-накопитель SanDisk

Накопители данного формата стали очень распространенные и востребованные на сегодняшний день. Фирма SanDisk предлагает надежные накопители с объемом памяти от 1 до 512 Гб на ваш выбор, также у продавца можно выбрать накопители с разной скоростью записи.

US $3.46 - 82.73

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Светодиодный светильник

Данный светильник полностью автономный и не требует питания от бытовой электрической сети. Светильник включается автоматически при наступлении темноты и фиксации движения. Заряжается устройство при помощи солнечной панели, установленной на корпусе устройства. Полного заряда аккумулятора хватает на 8 часов беспрерывного свечения.

US $7.51 - 20.67

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Универсальные разъемы для проводов

Данные разъемы позволяют быстро и надежно скрепить различные провода. У продавца в наличии имеются разъемы под разные задачи. Изделия продаются по 30, 50 и 100 штук в одной упаковке. Покупатели оформили уже более 8000 заказов на данный товар.

US $4.52 - 23.21

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Липучка для проводов

И замыкает данную подборку удобная липучка для скрепления проводов. У продавца есть широкий выбор цветов липучек на любой вкус. Ширина липучки составляет 2 сантиметра, а длина 1 метр. При необходимости липучку можно обрезать, а также стоит отметить, что она многоразовая и идеально подойдет для скрипения различных проводов.

US $0.90

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