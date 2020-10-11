Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мини-распродаж на Aliexpress и товары, на которые стоит обратить внимание: цифровой мультиметр, мужская сумка и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Цифровой мультиметр 

Мультиметр может стать отличным помощником, как на работе, так и дома. У данного продавца в наличии имеется три модели, которые отличаются своими техническими характеристиками. Товар может быть отправлен со склада в РФ, а также стоит отметить, что покупатели оформил уже более 3700 заказов, при этом продавец сохраняет отличный рейтинг.

US $4.80 - 16.21

Перейти в магазин 

Мужская сумка

Данная сумка простоя, но довольно элегантная и имеет приемлемую цену и хорошее качество. На выбор у продавца имеются сумки разных цветов, также товар можно заказать с доставкой из РФ. Изделие имеет много хороших отзывов, также отмечу, что товар был заказан более 2000 раз.    

реклама

US $7.25 - 13.50

Перейти в магазин 

Бесшовные лосины 

Для любителей спорта данная модель лосин может стать отличным выбором. Изделие отличается хорошим качеством и довольно невысокой ценой. Лосины продаются во многих цветах и размерах. Также у продавца имеются шорты с аналогичной стилистикой.  

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

US $8.99 - 9.99

Перейти в магазин 

Флеш-накопитель SanDisk

Накопители данного формата стали очень распространенные и востребованные на сегодняшний день. Фирма SanDisk предлагает надежные накопители с объемом памяти от 1 до 512 Гб на ваш выбор, также у продавца можно выбрать накопители с разной скоростью записи. 

US $3.46 - 82.73

реклама

Перейти в магазин 

Светодиодный светильник 

Данный светильник полностью автономный и не требует питания от бытовой электрической сети. Светильник включается автоматически при наступлении темноты и фиксации движения. Заряжается устройство при помощи солнечной панели, установленной на корпусе устройства. Полного заряда аккумулятора хватает на 8 часов беспрерывного свечения.     

US $7.51 - 20.67

Перейти в магазин 

Универсальные разъемы для проводов

Данные разъемы позволяют быстро и надежно скрепить различные провода. У продавца в наличии имеются разъемы под разные задачи. Изделия продаются по 30, 50 и 100 штук в одной упаковке. Покупатели оформили уже более 8000 заказов на данный товар.    

US $4.52 - 23.21

Перейти в магазин 

Липучка для проводов 

И замыкает данную подборку удобная липучка для скрепления проводов. У продавца есть широкий выбор цветов липучек на любой вкус. Ширина липучки составляет 2 сантиметра, а длина 1 метр. При необходимости липучку можно обрезать, а также стоит отметить, что она многоразовая и идеально подойдет для скрипения различных проводов.  

US $0.90

Перейти в магазин 


Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54 

реклама



Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.


Присоединяйтесь к моему Telegram каналу или сообществу в VK, здесь много интересных товаров, а также информация о скидках и распродажах. 

Смотрите также:

реклама

Главная станица распродажи 

Центр купонов 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс алиэкспресс распродажа подборка товаров с aliexpress электроника из китая подборка товаров из китая топ товаров с aliexpress алиэкспресс для мужиков топ товаров из китая топ товаров для мужиков
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
123
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
8
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
39
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
105
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
11
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 123
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S20+ подешевел на 25 000 рублей – Exynos 990, NFC, 64-Мп камера по самой низкой цене с начала продаж
1
Xiaomi рекордно снизила цену на Redmi Note 8 Pro – игровой процессор, большой IPS-дисплей, быстрая зарядка, NFC и продвинутая 64 Мп камера по самой низкой цене с начала продаж
2
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
93
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
17
Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат MIUI 12 на Android 11 до конца 2020 года – список и сроки выхода актуальных прошивок
5
Ищем самый оптимальный процессор для RTX 3080 - тест-сравнение самых популярных процессоров AMD и Intel от Ryzen 3600 до Core i9-10900 от канала Testing Games
146
Xiaomi выпустила официальную глобальную прошивку MIUI 12 на 20 актуальных смартфонов 2018-2020-х годов – список и сроки выхода российских версий
3
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
138
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
80
HUAWEI скинула 30 000 рулей на флагманский Mate 30 Pro – двойная 40 Мп камера, игровой процессор, OLED-дисплей, быстрая зарядка 40 Вт, NFC и защита от воды
6
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
171
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Super получат улучшенный 7-нм техпроцесс, а NVIDIA откажется от услуг Samsung – Digitimes
29
Nvidia официально поздравила AMD с выпуском процессоров Ryzen 5000
26
Последняя версия Denuvo была взломана неизвестным хакером – следующая на очереди Mortal Kombat 11
9
Samsung Galaxy S10+ сильно подешевел в России – Exynos 9820, экран 3K Dynamic AMOLED, ёмкий аккумулятор и качественные камеры по низкой цене
+
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
45
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
9
Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
68
AMD Radeon RX 6000 уступает GeForce RTX 3080 не более 6 процентов — обновленные сравнительные данные Planet 3DNow
80
Стоимость Intel Core i7 11-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
114

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
123
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
8
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
24
Обзор бюджетной беспроводной мыши Logitech G190
8
Обзор ультрабюджетного смартфона BQ 5045L Wallet с модулем NFC
20
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 6
23
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 5
16

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
19:48
Так их брали 4-5 лет назад, и до сих пор служат отлично, кто-то заменит на Рокет Лейк, а кто-то и до DDR5 дотянет. Во многих играх 7700К будет равен Zen3, не везде ещё 4/8 это мало, да где-то уже начи...
Стоимость Intel Core i7 12-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
Leshiy2371
19:48
Лучше бы вы химию в школе учили. Застарелый жир очень хорошо убирается аммиаком.А бутыль нашатыря стоит куда дешевле той фигни,про которую ты напейсал. В состав этих жироудалителей входит щавелевая ки...
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
Flyss
19:48
Ну вот это уже откровенное и наглое враньё. Писать в заголовке что товар подешевел и кидать ссылку на магазин в котором такая цена держится уже давным давно и никаких скидок нет и в помине. Отправляю ...
Флагманский 8-ядерный Core i9-9900KF рекордно подешевел – лучшая игровая производительность против нового Ryzen 7 5800X по самой низкой цене с начала продаж
Profit
19:47
так сильно подешевел, что даже подорожал
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – продвинутая 64 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка 30 Вт, ёмкий аккумулятор 5000 мАч и NFC по самой низкой цене с начала продаж
ахахах
19:44
говорят ешь пока рот свеж
GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным количеством памяти – 20 Гб и 16 Гб в ответ на Big Navi появятся в продаже уже в декабре
Сергей Vorvort
19:43
В декабре спокойно Big Navi купишь и будешь радоваться.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
Сергей Vorvort
19:42
Смотрел 21:9 и 16:9, второе комфортнее. Остановился на 27", 3840x2160, 16:9, IPS, 144 Гц. 32" уже не то - края экрана не вижу.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
ахахах
19:41
хуанг как раз нелоханулся и наврядли лоханётся в будущем(у него жадность преобладает над всем остальным)
GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным количеством памяти – 20 Гб и 16 Гб в ответ на Big Navi появятся в продаже уже в декабре
Наблюдательный
19:40
Для каких геймеров, он сливается перед четырехядерниками в большинстве игр. Какие р9 на... на скрине видно, что даже 32 ядра у красных это кукуруза, годная только для архивации и синебенча.
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
cupgrn
19:36
Пасс из 9 символов буквенных ломается далеко не 141 год ,
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем