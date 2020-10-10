Тактическая ручка

Данный продавец предлагает к приобретению очень интересную тактическую ручку. Ручка изготовлена из нержавеющей стали и продается в двух цветах. Ее можно использовать по прямому назначению, а также для самообороны. Вес изделия составляет 70 грамм. Добавлю, что ручка поставляется в красивой подарочной коробке.

US $16.66

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SSD накопитель

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А это хороший и проверенный SSD накопитель от фирмы Kingchuxing. У продавца есть накопители объемом от 32 Гб до 2 Тб. Устройство такого типа может значительно ускорить работу вашего компьютера, а покупатели оставили много реальных отзывов о товаре.

US $10.94 - 172.68

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Удлинитель

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Данный удлинитель имеет четыре розетки, а также четыре USB разъема для зарядки и питания различных устройств. При заказе можно выбрать длину провода от 1,5 до 3 метров, а также цвет изделия. У продавца имеется возможность отгрузки товара со склада в РФ.

US $19.58 - 26.99

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Светодиодный фонарик

Это один из самых популярных светодиодных фонариков. Он изготовлен в алюминиевом корпусе и питается от сменного аккумулятора типа 18650. При оформлении заказа можно выбрать различную комплектацию, в том числе можно выбрать главный светодиод. Фонарик пользуется большим спросом, и только у данного продавца было продано более 14500 штук.

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US $4.49 - 14.99

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Переходник

Это один из недорогих, простых, но надежных переходников с Type-C на стандартный USB. Устройство продается комплектом из двух штук, а также при заказе можно выбрать цвет изделия. На данный товар оформлено более 5500 заказов. Изделие поможет быстро подключить различные устройства к смартфону или ноутбуку.

US $0.22 - 0.53

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Универсальный геймпад

Данный геймпад подойдет к большинству устройств. Его можно подключить к компьютеру, телефону или другому оборудованию при помощи Bluetooth или специального устройства, которое сопрягает оборудование при помощи радиосвязи. На одном заряде устройство работает до 20 часов, также геймпад поддерживает работу при зарядке. Изделие надежное и пользуется большой популярностью.

US $20.98 - 22.98

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Камера видеонаблюдения

И замыкает данную подборку камера наблюдения от компании Xiaomi. На камере имеется две WI-FI антенны для формирования устойчивого сигнала, также в устройстве заложена возможность поворота на 270 градусов. При необходимости видео можно записывать на съемную карту памяти. Стоит сказать, что данная камера имеет много преимуществ и полезных функций, с которыми вы можете ознакомиться на странице продавца.

US $30.98 - 56.59

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