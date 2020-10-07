Головоломка

Это популярная головоломка, которая является по своей сути усовершенствованной версией классической модели. Несмотря на свой необычный вид все довольно просто, вместо разных цветов в данной головоломке используются кубики разного размера. Это отличный подарок для любителей различных задач и головоломок.

US $3.52.

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Увлажнитель воздуха

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Это небольшой увлажнитель воздуха с емкостью для воды на 300 миллилитров. Конечно, использовать его для увлажнения большого помещения не получится, однако как портативное устройство для автомобиля или на рабочем месте это устройство очень хорошее. Устройство имеет декоративную подсветку и защитит вас от сухого вредного для организма воздуха.

US $9.95 - 11.64

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Набор для извлечения поврежденных винтов

Данный набор предназначен для выкручивания различных винтов и болтов, на которых уничтожились грани или шлицы. Набор представлен в виде пяти насадок для дрели разного диаметра, стоит также учесть, что у продавца для болтов имеется специальный набор, насадки которого сначала просверливают небольшое углубление, а затем переходят в режим выкручивания болта.

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US $3.99 - 4.99

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Внешний аккумулятор

Это надежный внешний аккумулятор от фирмы TOPK, который продается в двух модификациях с электроемкостью на 10 000 или на 20 000 мАч. Также при заказе можно выбрать один из двух представленных цветов изделия. На корпусе каждого аккумулятора имеется световой индикатор, который сигнализирует об уровне оставшегося заряда.

US $10.82 - 21.66

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Зарядный кабель

Этот зарядный кабель имеет стандартный USB Type-C, кабель рассчитан на максимальный ток в 3 А, а также он изготовлен в качественной тканевой оплетке и имеет небольшую декоративную подсветку. Кабель можно заказать разной длиной, а также имеется возможность отправки товара со склада в РФ.

US $1.59 - 4.99

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Ирригатор

Для тех, кто беспокоится о состоянии своих зубов, возможно, стоит обратить внимание на данный ирригатор. Эта модель может обеспечить максимальную чистку зубов, а также позволяет заботиться о здоровье полости рта в целом. В комплекте есть разные насадки для более удобного использования.

US $26.99

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Зарядный блок

И последний товар в данной подборке это надежный и качественный зарядный блок от компании TOPK. На блоке имеется два выхода один USB и один USB Type-C с общей мощностью в 36 ватт. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки версии 3.0, также стоит отметить, что товар можно заказать со склада в РФ.

US $8.99 - 13.99

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