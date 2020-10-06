Титановый мини-нож

Это небольшой мини-нож, который изготовлен из титана, несмотря на свои размеры, нож имеет довольно высокую цену. Изделие продается в нескольких цветах и его можно носить в качестве украшения. Когда нож не используется, лезвие закрывается специальной накладкой. Изделие отлично подойдет для открытия большого объема различных коробок или других упаковок.

US $18.20

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Удлинитель ORICO

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Фирма ORICO производит и предлагает к приобретению качественные удлинители. При заказе можно выбрать устройство с разным количеством розеток, а именно от 4 до 8. Удлинитель продается в черном и белом цветах, а также каждое устройство оснащено пятью USB выходами, которые можно использовать для зарядки или питания различных гаджетов.

US $24.42 - 27.67

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Трансмиттер

Данный трансмиттер изготовлен на базе новой и качественной электроники. При помощи данного устройства можно сопрягать между собой различные устройства. К примеру, автомобильную магнитолу со смартфоном или телевизор с аудиосистемой. Качество устройства подтвердило множество покупателей в отзывах о товаре.

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US $18.56 - 19.49

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Мини-камера

Данную камеру благодаря своим размерам можно использовать в различных целях, в том числе как видеорегистратор или как камеру наблюдения. Видео с HD разрешением записывается на карту памяти, которая не идет в базовом комплекте. Устройство продается в трех базовых цветах на ваш выбор.

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US $5.02 - 7.38

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Детский конструктор

Это отличный детский конструктор, который развивает не только мелкую моторику, но и логику. В конструкторе присутствуют несколько электрических деталей, которые при правильной сборке позволят дистанционно управлять роботом со специального пульта управления. Данный набор может стать отличным подарком для вашего ребенка.

US $28.25

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Кольцевой светильник

А это кольцевой светильник, который пригодится для получения более качественного фото или видео. В светильнике имеется несколько режимов свечения, которые изменяются по яркости и температуре исходящего света. Также в комплекте имеется штатив и пульт дистанционного управления для камеры или смартфона.

US $25.50 - 26.81

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Магнитный кабель для зарядки

Это удобный и качественный магнитный кабель для зарядки смартфона, благодаря особой конструкции разъема кабель может поворачиваться, что может обеспечить дополнительный комфорт при одновременной зарядке и использовании телефона. У продавца есть разная длина, разъемы и цвета изделия.

US $0.71 - 3.41

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Профессиональный станок для заточки ножей

И замыкает данную подборку ручной профессиональный станок для заточки любых ножей. Станок позволяет точно соблюдать угол заточки, а сменные точильные камни доведут лезвие до идеала. Комплект поставки можно варьировать разными заточными камнями под ваши нужды.

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US $12.47 - 46.82

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