Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: чехол для сидений с подогревом, GPS трекер и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Чехол для сидений с подогревом 

Это универсальный чехол для автомобильных сидений, который оснащен нагревательным элементом и пультом управления. На пульте можно выбрать различные режимы нагрева. Питается нагревательные элементы от прикуривателя. Данный товар имеет хорошие отзывы у покупателей. 

US $11.52 - 22.6

Перейти в магазин 

Датчик давления шин

реклама

Данные датчики монтируются на колеса автомобиля и в реальном времени выводят информацию о давлении в шинах на специальный дисплей. Дисплей можно установить на торпеду автомобиля. Также плюсом является то, что датчики сопрягаются с базой беспроводным способом, а база питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечной панели.  

US $18.91 - 24.10

Перейти в магазин 

Видеорегистратор

Это популярный регистратор от 70mai. Регистратор имеет множество преимуществ, за что стал довольно популярным среди покупателей. Данный товар заказало уже более 4000 покупателей только у данного продавца, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5. 

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

US $39.99 - 64.67

Перейти в магазин 

Автомобильный пылесос

Благодаря своей невысокой цене и функционалу данный пылесос является одним из самых популярных в своем классе. Питается устройство от прикуривателя и имеет длинный провод, также товар можно заказать с быстрой доставкой со склада из Украины или РФ. 

реклама

US $17.81 - 21.55

Перейти в магазин 

Автомагнитола

Данная магнитола имеет стандартный размер 1 DIN, несмотря на это, устройство имеет большой дисплей, а также ряд механических кнопок. В магнитоле есть возможность ответа на телефонные звонки, а также различные порты и выходы. К устройству можно подключить камеру заднего вида, которую можно приобрести в комплекте.  

US $32.47 - 49.16

Перейти в магазин 

Трансмиттер 

Это устройство можно использовать как зарядку для различных устройств, но его главная функция заключается в сопряжении вашего смартфона со стационарной магнитолой, благодаря чему можно воспроизводить музыку с телефона на базовой аудиосистеме автомобиля. 

US $12.99

Перейти в магазин 

GPS-трекер 

И замыкает подборку очень полезное устройство, а именно GPS-трекер для автомобиля. Благодаря данному устройству вы всегда можете отследить свой автомобиль, трекер оснащен микрофоном и удобным программным обеспечением. Стоит добавить, что устройство имеет встроенный аккумулятор на 5000 мАч, а также водонепроницаемый корпус.  

US $35.61 - 46.29

Перейти в магазин 

 

реклама



Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54 

Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.


Также присоединяйтесь к моему Telegram каналу или сообществу в VK, там можно найти много полезных и интересных товаров из Китайских магазинов. 


реклама

Смотрите также:

Автотовары со скидкой до 50% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс электроника из китая электроника с aliexpress обзор товаров из китая aliexpess обзор товаров aliexpress автотовары автотовары с aliexpress автотовары из китая автотовары о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Mafia: Definitive Edition — рецензия
8
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
19
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
121
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
17
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
23
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 121
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
24 сентября 2020 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Жизненный цикл популярных смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 7 завершён – Xiaomi не планирует выпускать Android 11 на основе MIUI 12 на большую часть актуальных телефонов 2019 года
5
Самый популярный смартфон Xiaomi наконец-то получил стабильную прошивку MIUI 12
8
HUAWEI завершила рассылку EMUI 10.1 – без обновления остались десятки популярных смартфонов 2018 и 2019-го годов – полный список и версии прошивок
6
Первая достоверная информация о видеокартах Radeon RX 6000 – Big Navi – производительность, позиционирование и цены от экспертов Moore's Law Is Dead
36
В прошивке MIUI 12 на популярных смартфонах Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и других обнаружены критические ошибки – решение проблемы с подвисанием и медленной анимацией
8
AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X ощутимо превосходят конкурентов от Intel в тесте Cinebench R20 — данные CPU-Monkey
181
Samsung Galaxy Note 20 Ultra сильно подешевел в российской рознице – Exynos 990, 108-Мп камера, 50x зум, дисплей 3K и аккумулятор на 4500 мА*ч по лучшей цене
4
AMD Ryzen 5 5600X опережает 3600Х на 20% – будущий король бюджетного гейминга уже протестирован
55
Xiaomi Mi 10T представлен официально – Snapdragon 865, 144-Гц экран, аккумулятор на 5000 мА*ч и NFC по цене от 499 евро
2
Популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC, мощный процессор и быстрая зарядка 30 Вт официально в России по самой низкой цене этой осени
2
С новым приложением Google Camera можно снимать фильмы
+
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
113
Последний бой старичка AMD FX - тестирование 6-ядерника 2012 года FX-6300 в реалиях 2020 года от Gecid.com
43
Бесплатные игры октября стали известны для подписчиков PlayStation Plus
+
Стали известны сроки запуска и состав линейки процессоров Ryzen 9 5000-й серии и видеокарт Radeon RX 6000 – 12-ядерный Ryzen 9 5900X и 8-ядерный Ryzen 7 5800X уже в середине октября
17
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
44
Дата запуска AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, а также Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 5600X Zen 3 "Vermeer" ожидается 20 октября
28
Xiaomi Mi 10T Lite представлен официально – Snapdragon 750G, NFC, 120-Гц дисплей IPS, аккумулятор на 4820 мА*ч, стереодинамики и MIUI 12 по цене от 249 евро
4
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
50
Выясняем целесообразность переплаты за RTX 3090 для сборки чисто игрового ПК - тест-сравнение игровой производительности RTX 3080 и 3090 в 8 актуальных проектах от канала Testing Games
54

Популярные статьи

Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
43
«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля
75
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
19
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 2 – Конфликты и курьезы
64
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть первая
16
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
24
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
15
Fallout 3 (2003), Silent Hills, StarCraft: Ghost — Топ отмененных игр. Часть 2
9
Mafia: Definitive Edition — рецензия
8

Сейчас обсуждают

Slow Mo
16:10
Ах оставьте)
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
LorDex
16:09
Так все так делают. Выводят новую линейку +% к стоимости при том же качестве как и было, при этом забивают на качество старого опуская его. У гиги g1 9хх серия была лучшей в линейке и реально отличног...
Серия видеокарт MSI SUPRIM расположится выше GAMING X по статусу
Евген Матвиец
16:08
Просто зелёные уже налажали с кондёрами(да так что карты "тыквать" пришлось уже в следующем обновлении дров, теперь надеятся что у красных будут косяки,чтобы на общем фоне выглядеть достойно.а то почу...
NVIDIA решила пропустить Big Navi вперёд – GeForce RTX 3070 поступит в продажу после анонса Radeon RX 6900 ХТ
48k
16:02
ага, нашли Робин Гудов. "То же самое".... помню-помню Nokla с обманывающим количеством памяти, смартфоны с неотзывчивым тачем, отваливающиеся модемы, копии малинок без поддержки. хватит верить в добро...
В Китае всё чаще слышны призывы блокировать сделку NVIDIA с ARM
Bare_Metal
16:02
Подумай куда ты будешь прятаться, собака
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
ахахах
16:01
есть такое понятие как паразитные ёмкости-и чем дальше будешь связь иметь на проце тем хуже всему-и фриз и экран смерти может вылезть и многое другое
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Собака на Zеnе
16:01
Амудни, я нашёл место, куда вам можно будет спрятаться от позора в день анонса Zen 3.
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Twisted Evil
16:00
Гуро3Д
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
wwr222
15:59
Зелот врун и провокатор.В заголовке написано:"12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от G...
12-ядерный Ryzen 9 5900X возглавил рейтинг самых производительных игровых настольных процессоров – сравнение одноядерных тестов против Core i9-10900К от Guru3D
Иннокентий Васильевич
15:58
Давай я попробую догадаться в какие по размеру телефоны "кто то из китайцем не стал ставить нормальные АКБ"? За тебя. Если ты догадаться не можешь.
ТОП-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем