Чехол для сидений с подогревом

Это универсальный чехол для автомобильных сидений, который оснащен нагревательным элементом и пультом управления. На пульте можно выбрать различные режимы нагрева. Питается нагревательные элементы от прикуривателя. Данный товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $11.52 - 22.6

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Датчик давления шин

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Данные датчики монтируются на колеса автомобиля и в реальном времени выводят информацию о давлении в шинах на специальный дисплей. Дисплей можно установить на торпеду автомобиля. Также плюсом является то, что датчики сопрягаются с базой беспроводным способом, а база питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечной панели.

US $18.91 - 24.10

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Видеорегистратор

Это популярный регистратор от 70mai. Регистратор имеет множество преимуществ, за что стал довольно популярным среди покупателей. Данный товар заказало уже более 4000 покупателей только у данного продавца, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

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US $39.99 - 64.67

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Автомобильный пылесос

Благодаря своей невысокой цене и функционалу данный пылесос является одним из самых популярных в своем классе. Питается устройство от прикуривателя и имеет длинный провод, также товар можно заказать с быстрой доставкой со склада из Украины или РФ.

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US $17.81 - 21.55

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Автомагнитола

Данная магнитола имеет стандартный размер 1 DIN, несмотря на это, устройство имеет большой дисплей, а также ряд механических кнопок. В магнитоле есть возможность ответа на телефонные звонки, а также различные порты и выходы. К устройству можно подключить камеру заднего вида, которую можно приобрести в комплекте.

US $32.47 - 49.16

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Трансмиттер

Это устройство можно использовать как зарядку для различных устройств, но его главная функция заключается в сопряжении вашего смартфона со стационарной магнитолой, благодаря чему можно воспроизводить музыку с телефона на базовой аудиосистеме автомобиля.

US $12.99

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GPS-трекер

И замыкает подборку очень полезное устройство, а именно GPS-трекер для автомобиля. Благодаря данному устройству вы всегда можете отследить свой автомобиль, трекер оснащен микрофоном и удобным программным обеспечением. Стоит добавить, что устройство имеет встроенный аккумулятор на 5000 мАч, а также водонепроницаемый корпус.

US $35.61 - 46.29

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