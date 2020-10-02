Подборка интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: чехол для сидений с подогревом, GPS трекер и многое другое
Чехол для сидений с подогревом
Это универсальный чехол для автомобильных сидений, который оснащен нагревательным элементом и пультом управления. На пульте можно выбрать различные режимы нагрева. Питается нагревательные элементы от прикуривателя. Данный товар имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $11.52 - 22.6
Датчик давления шин
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Данные датчики монтируются на колеса автомобиля и в реальном времени выводят информацию о давлении в шинах на специальный дисплей. Дисплей можно установить на торпеду автомобиля. Также плюсом является то, что датчики сопрягаются с базой беспроводным способом, а база питается от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнечной панели.
US $18.91 - 24.10
Видеорегистратор
Это популярный регистратор от 70mai. Регистратор имеет множество преимуществ, за что стал довольно популярным среди покупателей. Данный товар заказало уже более 4000 покупателей только у данного продавца, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $39.99 - 64.67
Автомобильный пылесос
Благодаря своей невысокой цене и функционалу данный пылесос является одним из самых популярных в своем классе. Питается устройство от прикуривателя и имеет длинный провод, также товар можно заказать с быстрой доставкой со склада из Украины или РФ.
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US $17.81 - 21.55
Автомагнитола
Данная магнитола имеет стандартный размер 1 DIN, несмотря на это, устройство имеет большой дисплей, а также ряд механических кнопок. В магнитоле есть возможность ответа на телефонные звонки, а также различные порты и выходы. К устройству можно подключить камеру заднего вида, которую можно приобрести в комплекте.
US $32.47 - 49.16
Трансмиттер
Это устройство можно использовать как зарядку для различных устройств, но его главная функция заключается в сопряжении вашего смартфона со стационарной магнитолой, благодаря чему можно воспроизводить музыку с телефона на базовой аудиосистеме автомобиля.
US $12.99
GPS-трекер
И замыкает подборку очень полезное устройство, а именно GPS-трекер для автомобиля. Благодаря данному устройству вы всегда можете отследить свой автомобиль, трекер оснащен микрофоном и удобным программным обеспечением. Стоит добавить, что устройство имеет встроенный аккумулятор на 5000 мАч, а также водонепроницаемый корпус.
US $35.61 - 46.29
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