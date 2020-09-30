Товары для ПК, на которые стоит обратить внимание: оперативная память DDR4, водяное охлаждение и многое другое
Клавиатура
И начинает данную подборку отличная клавиатура с подсветкой, которая имитирует нажатие механических кнопок. Клавиатура продается с русской раскладкой, а также ее можно заказать со складов находящихся в РФ. Благодаря своей конструкции клавиатур можно легко и быстро очистить от различного мусора попавшего внутрь.
US $14.72 - 15.96
Оперативная память DDR4
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А это оперативная память DDR4, планки продаются с объемом памяти на 4,8 и 16 Гб с тактовой частотой 2666 МГц. Каждая планка не зависимо от объема памяти имеет стильный алюминиевый радиатор, однако каждая работает на разных тактовых частотах, которые можно посмотреть в характеристиках на странице продавца.
US $16.09 - 46.99
Видеокарта GeForce GTX 1660 6G
Данная видеокарта может стать хорошим решением для вашего ПК на данный товар покупатели оформили достаточно много заказов и оставили свои отзывы о продукте и о продавце. Как указано у продавца он поставляет только новые видеокарты, исходя из ее стоимости и возможности доставки из РФ, видеокарта может стать отличным решением для покупки.
US $237.50 - 242.25
Компьютерная мышка
А это новая компьютерная мышка от фирмы Delux. Мышка имеет стильный и одновременно необычный дизайн со своего рода сотами, благодаря чему мышка имеет вес не более 67 грамм. Также в данной мышке предусмотрена светодиодная подсветка. А максимальная чувствительность датчика составляет 16000 DPI.
US $27.99
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Водяное охлаждение
Данное охлаждение может стать хорошим и эффективным решением для вашего ПК. У продавца есть два варианта охлаждающих радиаторов, на которые крепится один или два вентилятора. В устройстве вентиляторов и помпе предусмотрена светодиодная подсветка. Данное охлаждение подойдет к большинству платформ Intel и AMD, но перед заказом стоит уточнить совместимость с вашим ЦПУ в характеристиках.
US $57.70 - 75.73
Накопитель SSD M2
Накопитель формата SSD M2 является одним из самых быстрых в работе, также он занимает меньше всего места в вашем компьютере, однако не на всех материнских платах есть необходимый разъем. Фирма ORICO отличается среди других брендов высоким качеством и надежностью, а у продавца есть накопители объемом от 128 ГБ до 1 Тб.
US $29.02 - 149.07
Вентилятор
И замыкают данную подборку недорогие вентиляторы для корпуса ПК. Вентиляторы оснащены светодиодной подсветкой, а их размер составляет 120*120*25 мм. На данный товар покупатели оформили уже более 3000 заказов, а также оставили более 1500 реальных отзывов о товаре.
US $4.86
Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54 Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
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