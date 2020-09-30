Внешний аккумулятор

Это отличный и популярный внешний аккумулятор от надежного производителя KUULAA. Устройство продается в четырех цветах и имеет 20000 мАч, также на аккумуляторе имеются два USB порта с поддержкой функции быстрой зарядки, и один USB Tepy-C. Стоит добавить, что на устройстве имеется цифровой дисплей, на котором выводится ток зарядки в реальном времени.

US $20.90 - 23.62

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Наушники

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Данные наушники имеют большую популярность среди покупателей и на данный момент имеют более 4000 продаж. Наушники оснащены удобными амбушюрами, а также имеют отличное звучание, которое обеспечивают два 40 миллиметровых динамика. Также наушники оснащены системой активного шумоподавления, а на одном заряде наушники работают до 40 часов.

US $49.39

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Зарядный блок для аккумуляторов

У данного продавца можно приобрести один из многих зарядных блоков для аккумуляторов типа 18650. У продавца имеются зарядки как для одного аккумулятора, так и сразу для четырех, также зарядки имеют различные информативные дисплеи. Стоит отметить, что при помощи данных зарядных устройств можно заряжать аккумуляторы не только типа 18650, но и 26650, 21700, 18350, AA, AAA.

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US $7.89 - 29.81

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Аккумуляторы 18650

А для тех, кому нужны качественные аккумуляторы хочу порекомендовать данного продавца, который оформил уже более 10000 заказов на этот товар, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5. Номинальная электроемкость данных аккумуляторов составят 3000 мАч.

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US $2.36 - 20.35

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Очки в титановой оправе

Данный продавец предлагает к приобретению очки в титановой оправе. При заказе вам необходимо отправить продавцу ваш рецепт, покупатели в отзывах отмечают, что получаемый товар высокого качества и полностью соответствует предоставленному рецепту.

US $11.21

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Мини-чайник

Это маленький электрический чайник, который можно использовать для заварки кофе. Чайник продается во многих цветовых решениях, а его мощность составляет 500W. Также чайник оснащен проводом длиной 600 миллиметров. При заказе будьте внимательны, у продавца есть устройства с разными вилками.

US $12.54 - 13.50

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Чайник

А это уже стеклянный чайник для заварки чая. Он имеет стильный и современный внешний вид, а у продавца есть четыре варианта для заказа, которые отличаются своим внутренним объемом. Товар очень качественный и имеет больше 1000 заказов, при этом продавец имеет отличный рейтинг.

US $9.65 - 14.18

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Ботинки

И замыкает данную подборку качественные и популярные ботинки от фирмы BONA. Ботинки продаются в трех цветах, а при заказе можно выбрать необходимый вам размер. Ботинки теплые и удобные, а продавец прикладывает в подарок ортопедические стельки. Доставка в любой регион не более одного месяца.

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US $29.20

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Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54

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