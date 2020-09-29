Светодиодный фонарик

Это светодиодный фонарик, который можно применять в различных ситуациях. В нем имеется яркий цветной светодиод для обозначения вас на местности, также такой фонарик можно использовать для выгула собак в ночное время суток. В данном устройстве имеется также основной светодиод, который можно применять, к примеру, для освещения пространства в нутрии палатки. Устройство полностью водонепроницаемое.

US $20.98

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Паяльный набор

Данный набор может стать незаменимым помощником при выполнении различный паяльных работ. В нем есть практически все, что может понадобиться при пайке, в том числе имеется инструмент для снятия изоляции и пинцеты, также в наборе имеются различные наконечники на паяльник для выполнения различных задач.

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US $8.59 - 24.74

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Компьютерная мышка

Это стильная компьютерная мышка от компании Delux, она имеет сетчатый корпус и светодиодную подсветку. Максимальная чувствительность встроенного датчика составляет 16000 DPI, для изменения чувствительности имеется специальная кнопка и пять стандартных режимов. Более точную настройку можно осуществить через специальное программное обеспечение.

US $27.99

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Перчатки

Данные тактические перчатки продаются с пальцами и без, а также при заказе можно выбрать одно из трех цветовых решений и размер необходимый вам. Для выбора правильного размера у продавца имеется специальная таблица. Также стоит добавить, что изделие изготовлено из качественных материалов, а покупатели оформили уже более 1800 заказов, при этом оставили много положительных отзывов.

US $10.45 - 14.83

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Мощный светодиодный фонарь

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Данный продавец предлагает две модели светодиодных фонариков с мощными светодиодами и большими отражателями. Модели отличаются размером, а также яркостью свечения. Встроенный аккумулятор позволяет долго использовать фонарик включенным, также для удобства имеется специальная рукоять, а при заказе можно купить еще и удобный штатив для стационарного размещения устройства.

US $22.99 - 29.99

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Набор для выживания

Это отличный набор для выживания. Его можно просто брать с собой на природу или поход. В нем имеется много различных полезных предметов, в том числе: нож, компас, огниво, и многое другое. Набор отлично подойдет для ознакомления детей с принципами выживания.

US $39.60

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Скоростная скакалка

И замыкает данную подборку скоростная скакалка. Благодаря своей конструкции на данной скакалке можно ставить скоростные рекорды по различным прыжкам со скакалкой, также данная модель позволяет легко и быстро прыгать со скакалкой крестиком.

US $3.93 - 4.95

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