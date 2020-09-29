Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: паяльный набор, набор для выживания и многое другое
Светодиодный фонарик
Это светодиодный фонарик, который можно применять в различных ситуациях. В нем имеется яркий цветной светодиод для обозначения вас на местности, также такой фонарик можно использовать для выгула собак в ночное время суток. В данном устройстве имеется также основной светодиод, который можно применять, к примеру, для освещения пространства в нутрии палатки. Устройство полностью водонепроницаемое.
US $20.98
Паяльный набор
Данный набор может стать незаменимым помощником при выполнении различный паяльных работ. В нем есть практически все, что может понадобиться при пайке, в том числе имеется инструмент для снятия изоляции и пинцеты, также в наборе имеются различные наконечники на паяльник для выполнения различных задач.
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US $8.59 - 24.74
Компьютерная мышка
Это стильная компьютерная мышка от компании Delux, она имеет сетчатый корпус и светодиодную подсветку. Максимальная чувствительность встроенного датчика составляет 16000 DPI, для изменения чувствительности имеется специальная кнопка и пять стандартных режимов. Более точную настройку можно осуществить через специальное программное обеспечение.
US $27.99
Перчатки
Данные тактические перчатки продаются с пальцами и без, а также при заказе можно выбрать одно из трех цветовых решений и размер необходимый вам. Для выбора правильного размера у продавца имеется специальная таблица. Также стоит добавить, что изделие изготовлено из качественных материалов, а покупатели оформили уже более 1800 заказов, при этом оставили много положительных отзывов.
US $10.45 - 14.83
Мощный светодиодный фонарь
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Данный продавец предлагает две модели светодиодных фонариков с мощными светодиодами и большими отражателями. Модели отличаются размером, а также яркостью свечения. Встроенный аккумулятор позволяет долго использовать фонарик включенным, также для удобства имеется специальная рукоять, а при заказе можно купить еще и удобный штатив для стационарного размещения устройства.
US $22.99 - 29.99
Набор для выживания
Это отличный набор для выживания. Его можно просто брать с собой на природу или поход. В нем имеется много различных полезных предметов, в том числе: нож, компас, огниво, и многое другое. Набор отлично подойдет для ознакомления детей с принципами выживания.
US $39.60
Скоростная скакалка
И замыкает данную подборку скоростная скакалка. Благодаря своей конструкции на данной скакалке можно ставить скоростные рекорды по различным прыжкам со скакалкой, также данная модель позволяет легко и быстро прыгать со скакалкой крестиком.
US $3.93 - 4.95
Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на скидку US $25,54
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