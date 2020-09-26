Зарядный блок

Это мощный зарядный блок от фирмы Baseus, на нем имеется три выходных порта, один USB и два USB Type-C. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки версии 4,0. Общая мощность зарядного блока составляет 65 Ватт. На данный товар покупатели оформили уже более 5000 заказов, Также товар можно заказать с доставкой из многих стран, в том числе и с РФ.

US $25.33 - 25.99

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Мультитул

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Это надежный и качественный инструмент, который выпускается под брендом ROXON. Его очень удобно брать в поход или просто на природу. В наборе имеется нож, пила по дереву, консервный нож, пассатижи и многое другое. Рукоятки инструмента имеют специальные вставки, которые обеспечивают удобный хват.



US $24.01

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Беспроводные наушники Nillkin

Это качественная модель беспроводных наушников. Наушники на одном заряде с учетом подзарядки от кейса работают до 65 часов, что достаточно много для подобных моделей. Данная модель оснащена высокопроизводительной электроникой на базе процессора QCC3020, что обеспечивает высокое качество звучания. Покупатели высоко оценивают товар в отзывах.

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US $45.00

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Беспроводные наушники Ugreen

А это еще одна популярная модель беспроводных наушников от компании Ugreen. На данную модель оформлено более 4000 заказов, а покупатели оставили много хороших отзывов. В комплекте с наушниками можно приобрести один из двух чехлов на ваш выбор. Также стоит отметить хорошее качество звучания и высокую автономность.

US $20.83 - 23.32

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Налобный фонарик

Подобный фонарик очень удобно использовать в различных ситуациях, особенно в походах, на рыбалке или при выполнении различных работ в темное время суток. На фонарике имеется два светодиода для ближнего и дальнего света. Работает фонарик от аккумулятора типа 18650. Зарядить аккумулятор можно напрямую при помощи специального кабеля, который идет в комплекте.

US $3.20 - 13.50

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Внешний аккумулятор

Подобные внешние аккумуляторы стали практически незаменимыми в современном мире. Данную модель производит известная фирма FLOVEME, электроемкость устройства составляет 10000 мАч, а также устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. Стоит отметить, что товар имеет хорошие отзывы от покупателей.

US $12.86 - 14.47

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Беспроводная колонка

Это популярная беспроводная колонка, на которую оформлено более 5500 заказов. Колонка имеет красочный внешний вид, а также устройство обладает хорошим качеством звучания, что подтверждают покупатели в отзывах. При заказе можно выбрать один из предложенных цветов изделия, товар можно заказать со склада в РФ.

US $23.44

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Шуруповерт

И замыкает данную подборку практичный и удобный шуруповерт. Инструмент поставляет с аккумулятором на 25V, что обеспечивает большой крутящий момент. В устройстве предусмотрен небольшой светодиод для подсветки. Также товар можно заказать в различной комплектации. В устройстве есть много конструкционных решений, с полным списком которых вы можете ознакомиться на странице продавца.

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US $44.16 - 55.83

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