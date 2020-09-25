Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: портативный дизельный обогреватель, раскладной нож и многое другое
Раскладной нож
Это очень популярная модель раскладного ножа с символикой СССР на рукоятки. Нож оснащен пружиной для автоматического раскрытия, а также плюсом является то, что при складывании ножа также убирается упор. Нож поставляется в удобном чехле. Данное изделие может стать отличным подарком для ценителей эпохи СССР.
US $21.85
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US $19.00
Очки с титановой оправой
У данного продавца можно заказать очки с титановой оправой по вашему рецепту. При заказе можно выбрать одно из пяти цветовых решений. Покупатели подтверждают полное соответствие полученного товара рецепту, а также отмечают высокое качество изделия. В комплекте с очками поставляется стильный чехол.
US $11.01
Набор для выживания
Это отличный набор для выживания, конечно, использовать его как полноценный нежелательно, однако данный набор может стать хорошей базой в походе или на природе, а также набор можно использовать при обучении принципам выживания. В наборе имеется компас, нож, фонарик, пила и многое другое.
US $17.22 - 23.64
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Портативный дизельный обогреватель
Данный обогреватель можно установить практически везде от машины до лодки. Обогреватель работает от дизельного топлива. На устройстве имеется удобный цифровой дисплей, а также механические кнопки для управления, а для удобства использования в комплекте имеется пульт дистанционного управления. Товар имеет хорошие отзывы от покупателей.
US $151.02 - 225.80
Зимние перчатки
Скоро зима и возможно вам понадобится стильные зимние перчатки. У продавца имеется много цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора необходимого вам размера у продавца имеется специальная таблица. Также к плюсам данных перчаток можно отнести то, что в них можно управлять сенсорными дисплеями.
US $3.22 - 4.41
Набор ножей
Это популярный набор ножей из специальной высококачественной и твердой стали. Ножи можно приобрести как набором, так и поштучно. Каждый из ножей имеет стильный дизайн с красивой деревянной ручкой. Данный товар имеет много хороших отзывов, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $6.89 - 67.94
Зарядный блок
И последний товар на сегодня это универсальный зарядный блок от компании TOPK. В данном блоке имеется четыре USB разъема, а также имеется небольшая светодиодная подсветка, которую можно использовать как ночник. Общая мощность зарядки составляет 22W.
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US $8.79
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