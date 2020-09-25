Раскладной нож

Это очень популярная модель раскладного ножа с символикой СССР на рукоятки. Нож оснащен пружиной для автоматического раскрытия, а также плюсом является то, что при складывании ножа также убирается упор. Нож поставляется в удобном чехле. Данное изделие может стать отличным подарком для ценителей эпохи СССР.

US $21.85

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US $19.00

С белой рукояткой

Очки с титановой оправой

У данного продавца можно заказать очки с титановой оправой по вашему рецепту. При заказе можно выбрать одно из пяти цветовых решений. Покупатели подтверждают полное соответствие полученного товара рецепту, а также отмечают высокое качество изделия. В комплекте с очками поставляется стильный чехол.

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US $11.01

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Набор для выживания

Это отличный набор для выживания, конечно, использовать его как полноценный нежелательно, однако данный набор может стать хорошей базой в походе или на природе, а также набор можно использовать при обучении принципам выживания. В наборе имеется компас, нож, фонарик, пила и многое другое.

US $17.22 - 23.64

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Портативный дизельный обогреватель

Данный обогреватель можно установить практически везде от машины до лодки. Обогреватель работает от дизельного топлива. На устройстве имеется удобный цифровой дисплей, а также механические кнопки для управления, а для удобства использования в комплекте имеется пульт дистанционного управления. Товар имеет хорошие отзывы от покупателей.

US $151.02 - 225.80

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Зимние перчатки

Скоро зима и возможно вам понадобится стильные зимние перчатки. У продавца имеется много цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора необходимого вам размера у продавца имеется специальная таблица. Также к плюсам данных перчаток можно отнести то, что в них можно управлять сенсорными дисплеями.

US $3.22 - 4.41

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Набор ножей

Это популярный набор ножей из специальной высококачественной и твердой стали. Ножи можно приобрести как набором, так и поштучно. Каждый из ножей имеет стильный дизайн с красивой деревянной ручкой. Данный товар имеет много хороших отзывов, а рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $6.89 - 67.94

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Зарядный блок

И последний товар на сегодня это универсальный зарядный блок от компании TOPK. В данном блоке имеется четыре USB разъема, а также имеется небольшая светодиодная подсветка, которую можно использовать как ночник. Общая мощность зарядки составляет 22W.

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US $8.79

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