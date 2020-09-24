Зажигалка

Это красивая и стильная газовая зажигалка. Она продается в двух цветах, а также для формирования пламени имеет три специальные форсунки. Зажигалка активируется путем нажатия на кнопку, которая находится в центральной части устройства. Зажигалку всегда можно заправить газом, используя специальный клапан, расположенный в нижней части изделия.

US $18.91 - 20.39

Перейти в магазин

Вакуумный упаковщик

А это очень полезный вакуумный упаковщик. При использовании данного метода упаковки, еда остается свежей значительно дольше. Это может быть полезным не только дома, но и при поездке на природу или в походе. Упаковочные пакеты всегда можно купить в необходимом вам количестве, также пакеты можно использовать повторено.



реклама

US $23.85 - 31.87

Перейти в магазин

Водонагреватель

В данный кран встроен водонагревательный элемент, который питается от бытовой электросети. Данное решение по нагреву воду можно применить в помещениях, где более дорогие устройства нерационально использовать. Нагреватель отлично подойдет для загородного дома или дачи. Также плюсам данного устройства является наличие цифрового дисплея, на котором отображается текущая температура подаваемой воды.

US $17.38 - 26.65

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Перейти в магазин

Бритва Enchen 3D

Данная бритва имеет более 1000 продаж и хорошо зарекомендовала себя среди покупателей, на бритве имеется три рабочих головки, которые работают независимо друг от друга, благодаря чему обеспечивается отличное бритье. Корпус устройства водонепроницаемый, а в нижней части имеется дисплей, на который выводится актуальная информация о заряде батареи.

US $17.78 - 23.58

Перейти в магазин

Зарядный кабель

реклама

А это удобный угловой кабель для зарядки устройств с разъемом USB Type-C. Его преимущество заключается в максимальной силе проходного тока, которая составляет 5А. Кабель продается в двух цветах, а также при заказе можно выбрать длину кабеля, которая варьируется от 1 до 3 метров.

US $1.87 - 4.06

Перейти в магазин

Органайзер для носков

Это очень удобный органайзер для носков или нижнего белья. Он вставляется в любой выдвижной ящик, таким образом, вы сможете легко и быстро найти нужную вещь. У продавца в наличии имеются несколько разных органайзеров, среди которых вы сможете найти что-то для себя. Еще одним плюсом данного изделия является невысокая цена.

US $1.96 - 2.26

Перейти в магазин

Набор меламиновых губок

И замыкает данную подборку набор губок из специального материала, который обеспечивает более качественную, а главное более быструю очистку различных поверхностей. Губки можно использовать как на кухне, так и в других бытовых целя. На данный товар оформлено более 21000 заказов, при этом товар имеет множество положительных отзывов.

US $4.44 набор 100 шт.

Перейти в магазин

Подписывайтесь также на мой Telegram канал или сообщество в VK там постоянно появляются различные новинки из Китайских магазинов.

реклама





Смотрите также:

Бытовая техника со скидкой до 50%