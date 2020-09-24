Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: портативный водонагреватель, набор меламиновых губок и многое другое
Зажигалка
Это красивая и стильная газовая зажигалка. Она продается в двух цветах, а также для формирования пламени имеет три специальные форсунки. Зажигалка активируется путем нажатия на кнопку, которая находится в центральной части устройства. Зажигалку всегда можно заправить газом, используя специальный клапан, расположенный в нижней части изделия.
US $18.91 - 20.39
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Вакуумный упаковщик
А это очень полезный вакуумный упаковщик. При использовании данного метода упаковки, еда остается свежей значительно дольше. Это может быть полезным не только дома, но и при поездке на природу или в походе. Упаковочные пакеты всегда можно купить в необходимом вам количестве, также пакеты можно использовать повторено.
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US $23.85 - 31.87
Водонагреватель
В данный кран встроен водонагревательный элемент, который питается от бытовой электросети. Данное решение по нагреву воду можно применить в помещениях, где более дорогие устройства нерационально использовать. Нагреватель отлично подойдет для загородного дома или дачи. Также плюсам данного устройства является наличие цифрового дисплея, на котором отображается текущая температура подаваемой воды.
US $17.38 - 26.65
Бритва Enchen 3D
Данная бритва имеет более 1000 продаж и хорошо зарекомендовала себя среди покупателей, на бритве имеется три рабочих головки, которые работают независимо друг от друга, благодаря чему обеспечивается отличное бритье. Корпус устройства водонепроницаемый, а в нижней части имеется дисплей, на который выводится актуальная информация о заряде батареи.
US $17.78 - 23.58
Зарядный кабель
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А это удобный угловой кабель для зарядки устройств с разъемом USB Type-C. Его преимущество заключается в максимальной силе проходного тока, которая составляет 5А. Кабель продается в двух цветах, а также при заказе можно выбрать длину кабеля, которая варьируется от 1 до 3 метров.
US $1.87 - 4.06
Органайзер для носков
Это очень удобный органайзер для носков или нижнего белья. Он вставляется в любой выдвижной ящик, таким образом, вы сможете легко и быстро найти нужную вещь. У продавца в наличии имеются несколько разных органайзеров, среди которых вы сможете найти что-то для себя. Еще одним плюсом данного изделия является невысокая цена.
US $1.96 - 2.26
Набор меламиновых губок
И замыкает данную подборку набор губок из специального материала, который обеспечивает более качественную, а главное более быструю очистку различных поверхностей. Губки можно использовать как на кухне, так и в других бытовых целя. На данный товар оформлено более 21000 заказов, при этом товар имеет множество положительных отзывов.
US $4.44 набор 100 шт.
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