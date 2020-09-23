Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: газовая горелка, светодиодный ошейник для животных и многое другое
Газовая горелка
Это отличная раскладная газовая горелка, которую можно использовать в различных походах и мероприятиях на природе. Благодаря используемым материалам горелка имеет высокую износостойкость, а также стоит отметить удобную складную конструкцию. Также на грелке имеется регулятор уровня пламени.
US $14.55
Ночник с датчиком движения
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Данный ночник можно приобрести в различных конфигурациях. У продавца имеются модели с разным количеством светодиодов, а также можно выбрать модели с питанием от батареек типа ААА или от встроенного аккумулятора. Все модели ночников оснащены датчиком движения, а в целом товар был приобретен более 5000 раз.
US $4.56 - 13.37
Светодиодная гирлянда
Это популярная гирлянда, которую можно использовать в различных декоративных целях. При заказе можно выбрать гирлянду с питанием от батареек или от USB разъема. Также можно выбрать длину гирлянды и цвет свечения. Данный товар был заказан почти 8000 раз.
US $1.07 - 2.81
Набор разъемов для проводов
При помощи данных разъемов можно легко и быстро, а главное надежно соединить различные провода. У продавца имеется много различных типов данных разъемов. А при заказе можно купить от 1 до 100 разъемов в одном лоте.
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US $0.09 - 79.92
Светодиодный фонарик
Данный светодиодный фонарик один из самых популярных и имеет отличное соотношение цены и качества. Питается фонари от съемного аккумулятора типа 18650 или от трех батареек типа ААА. В конструкции фонарика предусмотрена специальная линза для формирования ближнего и дальнего света.
US $4.11 - 13.74
Точилка для ножей
Это простая, недорогая и надежная модель точилки для ножей. На точилке имеется три ступени заточки, благодаря чему производится максимально эффективная заточка. На ваш выбор у продавца имеется большой выбор цветовых решений, а также сразу можно заказать сменный точильный элемент.
US $6.50 - 9.44
Светодиодный ошейник
И последний товар в данной подборе это светодиодный ошейник для животных. При необходимости ошейник можно подогнать по длине, что бы было удобно вашему питомцу. Питается устройство от встроенного аккумулятора. При использовании данного ошейника ваш питомец всегда будет под наблюдением в ночное время суток.
US $3.15
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