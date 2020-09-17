Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная колонка, зонт и многое другое
Беспроводная колонка
И начинает данную подборку отличная беспроводная колонка, которая эффективно распространяет звук на 360 градусов вокруг себя. Колонка обладает хорошим звучанием и изготовлена из качественных материалов. Внизу на устройстве имеется красивая светодиодная RGB подсветка. Товар заказали более 1200 раз.
US $37.31
Зонт
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Это зон от компании Xiaomi. Товар объединяет в себе невысокую цену и отличное качество. Зонт очень удобный в использовании, а при заказе можно выбрать один из двух цветов. Данный товар надежно защитит вас от дождя и солнца. Это отличное решение для любой погоды.
US $13.81
Беспроводные наушники
Данные наушники имеют стандартный форм-фактор с вакуумными амбушюрами. Наушники хорошо звучат, а на одном заряде устройство работают до 10 часов. Также стоит отметить, что наушники обладают защитой от влаги по стандарту IPX 6. А для управления в наушниках используются сенсорные кнопки.
US $33.43
Аккумулятор 18650
Это одни из самых популярных аккумуляторов типа 18650. Каждый из аккумуляторов обладает электроемкостью на уровне 3300-3400 мАч. При покупке можно оформить заказ на аккумуляторы в количестве от 1 до 10 штук с бесплатной доставкой. Также стоит отметить, что данный товар уже заказали более 20000 человек.
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US $2.29 - 37.98
Беспроводной смарт-пульт
Это очень удобный пульт для телевизора, в нем имеется светодиодная подсветка, которая включается по вашему желанию, также имеется голосовое управление и программируемая кнопка. Также в данном пульте имеется функция air mouse, что значительно упрощает взаимодействие с телевизором.
US $6.53 - 8.63
Штатив
Это один из самых популярных штативов, который объединяет в себе отличное качество товара, хорошие характеристики и приемлемую цену. Штатив поставляется в удобном тканевом чехле, а при заказе можно выбрать цвет, и страну отправки, среди которых есть и РФ.
US $32.28 - 32.99
Накопитель Xiaomi
И замыкает данную подборку стильная флешка от компании Xiaomi. Накопитель изготовлен в металлическом корпусе, на котором имеется кожаная петелька, благодаря чему накопитель можно носить на ключах. Флешка продается с объемом на 64 Гб.
US $14.14
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