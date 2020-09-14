Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная колонка, щетка для мытья окон и многое другое
Беспроводная колонка
Это отличная маленькая беспроводная колонка, устройство оснащено качественным и громким динамиком. Корпус колонки водонепроницаемый, а в комплекте поставки имеется небольшой карабин, при помощи которого устройство можно зафиксировать в удобном для вас месте. На одном заряде колонка работает до 8 часов.
US $18.89
Беспроводные наушники
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Компания Ugreen хорошо зарекомендовала себе в производстве различных устройств, также данная компания под своим брендом производит качественные наушники. Данная модель обладает хорошим звучанием, а покупатели оформили уже более 4000 заказов на данный товар. Также в комплекте можно заказать один из двух удобных чехлов на ваш выбор.
US $21.52 - 24.10
Внешний аккумулятор
Это небольшой внешний аккумулятор с номинальной электроемкостью в 20000 мАч. На корпусе изделия имеются все необходимые разъемы для зарядки, а также небольшой цифровой индикатор, который отображает оставшейся уровень заряда. На данный товар оформлено более 5500 заказов.
US $13.82 - 17.28
Робот пылесос
Данный пылесос отлично подойдет для поддержания частоты в вашей квартире или доме. Товар можно заказать с отправкой из многих стран, в том числе и из РФ. На данное устройство оформлено много тысяч заказов при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5. Пылесос оснащен мотором, который обеспечивает силу всасывания на уровне 4000 Pa, также имеется функция влажной уборки.
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US $208.21
Зубная щетка
Это относительно недорогая электрическая зубная щетка от фирмы SOOCAS. Ее можно заказать в разной комплектации, в том числе с насадками для всей семи. На данный товар оформлено более 8000 заказов, а покупатели оставили много хороших отзывов. Корпус щетки водонепроницаемый, а на одном заряде устройство можно использовать до 25 дней.
US $14.98 - 34.68
Портативный светильник
Данный светильник продается с удобной стойкой, благодаря чему его можно использовать в разных ситуациях. Мощность светильника составляет 30W, а для удобства использования устройство имеет три режима свечения. Также в данном светильнике имеется встроенный аккумулятор, который обеспечивает работу устройства до 4 часов.
US $8.15 - 19.44
Щетка для мытья окон
И замыкает данную подборку удобная щетка для мытья окон и различных стеклянных поверхностей. Также в комплекте имеются сменные специальные тряпочки. Для удобства транспортировки и хранения данная щетка имеет разборную конструкцию.
US $16.38
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