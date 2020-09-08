Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: зажигалка, резинки для фитнеса и многое другое
Велосипедный задний светильник
Данный светильник имеет водонепроницаемый корпус, а благодаря специальному фиксатору легко и быстро монтируется. Также светильник благодаря универсальному креплению можно установить не только на велосипед. Устройство имеет несколько режимов свечения и на одном заряде в зависимости от режима работает от 8 до 56 часов.
US $13.37
Зажигалка
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Это стильная газовая зажигалка, в которой для формирования устойчивого пламени используется четыре форсунки. В зажигалке имеется клапан для дозаправки газа, а на корпусе имеется прозрачная вставка для отслеживания оставшегося уровня газа. Устройство продается в двух цветах и может быть доставлено из склада в РФ.
US $10.80 - 12.00
Кроссовки
Это популярные кроссовки, которые имеют стильный и необычный дизайн. У продавца на ваш выбор имеется большое количество цветовых решений, а также размеров. Кроссовки оснащены удобным протектором, также стоит отметить, что обувь подойдет как для повседневного ношения, так и для занятия спортом.
US $21.57 - 26.81
Резинки для фитнеса
Данные резинки предназначены для увеличения нагрузок при занятии фитнесом. В комплекте поставки имеется три разных резинки, которые отличаются степенью нагрузки на мышцы. На данный товар оформлено более 1300 заказов, при этом покупатели оставляют много положительных отзывов.
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US $11.78
Рыболовные приманки
Данный продавец предлагает большой выбор рыболовных приманок. Приманки отличаются по цвету и размеру, также имеются светящиеся приманки. На этот товар покупатели оформили более 13000 заказов, при этом заказчики оставили много хороших отзывов. Также в магазине у данного продавца можно приобрести много других качественных товаров связанных с рыбалкой.
US $1.50 - 3.27
Наушники
Это качественные наушники от фирмы Sades, в них отлично сочетается цена и качество. Покупатели подтверждают хорошее качество звучание, а также отмечают удобные амбушюры. Наушники оснащены стильной подсветкой, а у продавца на ваш выбор имеется четыре цветовых решения. Товар можно заказать с быстрой доставкой из РФ.
US $32.99
Геймпад iPega PG-9090
И замыкает данную подборку популярный и универсальный геймпад от компании iPega. Подключается геймпад к различным устройствам беспроводным способом, а встроенный аккумулятор позволяет играть до 20 часов на одном заряде. Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 2 часа.
US $19.72 - 21.60
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