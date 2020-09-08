Велосипедный задний светильник

Данный светильник имеет водонепроницаемый корпус, а благодаря специальному фиксатору легко и быстро монтируется. Также светильник благодаря универсальному креплению можно установить не только на велосипед. Устройство имеет несколько режимов свечения и на одном заряде в зависимости от режима работает от 8 до 56 часов.

US $13.37

Перейти в магазин

Зажигалка

реклама

Это стильная газовая зажигалка, в которой для формирования устойчивого пламени используется четыре форсунки. В зажигалке имеется клапан для дозаправки газа, а на корпусе имеется прозрачная вставка для отслеживания оставшегося уровня газа. Устройство продается в двух цветах и может быть доставлено из склада в РФ.

US $10.80 - 12.00

Перейти в магазин

Кроссовки

Это популярные кроссовки, которые имеют стильный и необычный дизайн. У продавца на ваш выбор имеется большое количество цветовых решений, а также размеров. Кроссовки оснащены удобным протектором, также стоит отметить, что обувь подойдет как для повседневного ношения, так и для занятия спортом.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

US $21.57 - 26.81

Перейти в магазин

Резинки для фитнеса

Данные резинки предназначены для увеличения нагрузок при занятии фитнесом. В комплекте поставки имеется три разных резинки, которые отличаются степенью нагрузки на мышцы. На данный товар оформлено более 1300 заказов, при этом покупатели оставляют много положительных отзывов.

реклама

US $11.78

Перейти в магазин

Рыболовные приманки

Данный продавец предлагает большой выбор рыболовных приманок. Приманки отличаются по цвету и размеру, также имеются светящиеся приманки. На этот товар покупатели оформили более 13000 заказов, при этом заказчики оставили много хороших отзывов. Также в магазине у данного продавца можно приобрести много других качественных товаров связанных с рыбалкой.

US $1.50 - 3.27

Перейти в магазин

Наушники

Это качественные наушники от фирмы Sades, в них отлично сочетается цена и качество. Покупатели подтверждают хорошее качество звучание, а также отмечают удобные амбушюры. Наушники оснащены стильной подсветкой, а у продавца на ваш выбор имеется четыре цветовых решения. Товар можно заказать с быстрой доставкой из РФ.

US $32.99

Перейти в магазин

Геймпад iPega PG-9090

И замыкает данную подборку популярный и универсальный геймпад от компании iPega. Подключается геймпад к различным устройствам беспроводным способом, а встроенный аккумулятор позволяет играть до 20 часов на одном заряде. Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 2 часа.

US $19.72 - 21.60

Перейти в магазин

реклама





Друзья на моем Telegram канале или сообществе в VK постоянно появляются различные новинки, а также подробные обзоры на некоторые товары из Китайских магазинов. Присоединяйтесь, буду вам очень рад.

Смотрите также:

Товары с максимальными скидками