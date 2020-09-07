Угловой штекер

Это угловые аудио-разъемы, они могут помочь в том случае если прямой штекер нельзя использовать в силу тех или иных причин. Штекеры выполнены из качественных материалов и полностью передадут качество звука. У продавца имеются разъемы стандарта 3,5 и 2,5 миллиметра.

US $15.99 - 29.99

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Bluetooth приемник для автомобиля

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Данное устройство подключается к любой магнитоле через AUX выход, и имеет bluetooth по средствам которого к устройству можно подключить смартфон и транслировать на него вашу любимую музыку. Также в устройстве имеется встроенный микрофон и кнопка для ответа на входящие звонки.

US $9.75

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Пресс для чеснока

Это простой и недорогой гаджет для кухни, по сути это простейший пресс для чеснока, изделие изготовлено из нержавеющей стали. Также у продавца имеется мелкая терка для чеснока, которая имеет абсолютно безопасную конструкцию.

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US $1.56 - 3.50

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Рабочий коврик

Данный коврик идеально подойдет для мастеров, которые ремонтируют различную электронику. В данном коврике имеются специальные секции для мелких деталей или винтов. У продавца на ваш выбор имеются коврики разных размеров в различной конфигурации.

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US $3.79 - 21.17

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Светодиодная лампа

Данная лампа имеет стандартный цоколь E27 и оснащена RGB светодиоды. Лампа продается в различных конфигурациях и имеет возможность управления по средствам Wi-Fi. Также у данного продавца можно приобрести обычные лампы с теплым белым или холодным белым свечением. Мощность устройство составляет 15W.

US $4.91 - 29.52

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Мужские часы

Данные часы имеют стильный и богатый внешний вид, корпус изготовлен из нержавеющей стали с качественным покрытием. При заказе можно выбрать одно из двух цветовых решений. Также в часах имеется встроенных хронометр и календарь. На ремешке имеется регулируемый металлический зажим.

US $35.76

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Набор отверток

И замыкает данную подборку набор, состоящий из отвертки и большого количества сменных бит. Также в наборе имеется удлинитель, пинцет и разнообразные пластиковые лопатки. В наборе хорошо сочетается цена, качество и функционал. На данный товар оформлено более 5000 заказов, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $5.31 - 14.36

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