Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: внешний аккумулятор, импульсная зажигалка и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

Импульсная зажигалка

Данная зажигалка поджигает предметы оригинальным способом, а именно при помощи электрической дуги. Для улучшения эффекта поджигания в данной зажигалке используется две пересекающихся дуги. Зажигалка активируется при помощи сенсорной кнопки, а на корпусе имеется индикатор заряда, состоящий из четырех светодиодов.

US $6.05 - 7.14

Перейти в магазин

Дуговая линейка

реклама

Данная линейка отличной подойдет для укладки плитки или кафеля, а также во многих других ситуациях. Линейка благодаря своей конструкции точно переносит контуры измеряемой поверхности, таким образом, практически исключены любые погрешности при переносе контуров измеряемого предмета. Линейку можно заказать разной длины.  

US $3.44 - 12.58

Перейти в магазин 

Магнитный держатель

Данный держатель предназначен для фиксации смартфона в салоне автомобиля. Фиксатор монтируется на лобовое стекло, а смартфон фиксируется на держателе при помощи магнита, который можно приклеить на смартфон или спрятать под чехлом. В комплекте с держателем можно заказать от одного до четырех магнитов.

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

US $4.99 - 6.99

Перейти в магазин 

Угловой магнитный кабель

Данный кабель очень удобный для зарядки любого смартфона, а благодаря своей угловой форме смартфоном можно пользоваться даже когда он стоит на зарядке. Кабель можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать длину и необходимый вам разъем.

реклама

US $0.79 - 3.19

Перейти в магазин 

Магнитная бита

Это очень удобная бита для различных винтов и саморезов. Бита имеет мощный магнит и специальную насадку, благодаря чему любой винт надежно фиксируется и не падает даже при сильной встряске. Это очень удобно при выполнении большого объема работ. Бита продается в нескольких размерах на ваш выбор.  

 

US $1.93 - 4.87

Перейти в магазин 

Автомобильная зарядка

А это удобная и мощная автомобильная зарядка для смартфона и других устройств. Зарядка поддерживает функцию быстрой зарядки. Зарядное устройство имеет два USB разъема и продается в двух цветах. Зарядка изготовлена в прочном и надежно корпусе.  

US $3.77

Перейти в магазин 

Внешний аккумулятор

И замыкает данную подборку внешний аккумулятор от фирмы Baseus. Общая мощность аккумулятора составляет 65 Ватт, а емкость аккумулятора составляет 30000 мАч. На аккумуляторе имеются все необходимые разъемы для зарядки различных устройств.

US $38.99 - 54.99

Перейти в магазин 

 

реклама



Друзья на моем Telegram канале или сообществе в VK постоянно появляются различные новинки, а также подробные обзоры на некоторые товары из Китайских магазинов. Присоединяйтесь, буду вам очень рад.

Смотрите также:

Товары с максимальными скидками 

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс подборка товаров с aliexpress подборка товаров из китая aliexpress для мужика aliexpress на русском обзор товаров из китая обзор товаров aliexpress топ товаров с aliexpress топ товаров из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
12
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
6
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 23
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 35
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 8-ми популярных смартфонов 2018 года – Mi Mix 2S, Mi 8 и другие флагманы не получат прошивку MIUI 13 на Android 11
7
Realme представила мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9
4
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
109
Sony Xperia 5 сильно упал в цене – Snapdragon 855, IP68, экран OLED, стереозвук и аккумулятор ёмкостью 3140 мА*ч
1
Три наиболее популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10
1
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
96
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
27
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
6
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
129
OnePlus 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 855, дисплей 3K, NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч по низкой цене
5
Майнеры раскупили все видеокарты Radeon RX 5700 ХТ – на очереди GeForce RTX 2080 Super и сверхмощная GeForce RTX 3080
52
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
11
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
140
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
58
Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
6
Смартфоны OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS
+
NVIDIA призывает не переживать по поводу отсутствия выбора платформ с поддержкой PCI Express 4.0
23
Официально анонсирована недорогая NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere "Gaming King", которая на 60% мощнее RTX 2070
28
Стали известны цены RTX 3070, 3080 и 3090 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
36
Huawei урезала цены на смартфоны в России – сильно подешевели Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro и другие устройства
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
95
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
86
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
35
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
24
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
10
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
12
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
5

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
23:20
Сата ж медленнее PCIE. Да AMD с Сата, а мой с 970Evo+ и как видишь даже такой диск ничего не даёт.
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
MriS
23:19
Значит он у вас был с сата накопителем.. У меня 970 evo+
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Yolanda Tarska
23:19
Дружище ты меня убил. Извини но у тебя знаний по теме 0. Разбираться надо, а не верить в сказки.
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Федор Артюков
23:19
Нормально. Вам прикольно длсс называть читом? Куда не посмотрю, какие то люди называют это читом. Это как Nvidia IO назвать читом. ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ СГЛАЖИВАНИЯ ОТ НВИДИЯ. Очень хорошо сделана улучшает к...
NVIDIA объяснила, почему в видеокартах GeForce RTX 30 так много CUDA-ядер
Vlad Busterenko
23:18
:)) Не говори:)
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
Yolanda Tarska
23:18
У меня он был долгое время. Как раз игры грузились одинаково, мониторы слева и справа стояли.
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
MriS
23:18
купите 2400g и сравните с любым камнем загрузку игр.. Теории уже ваши надоели
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Yolanda Tarska
23:18
Ещё раз 8ГБ у 2080 закачаются за 2 сек на PCIE 1.0, за 1 сек на PCE 2.0 и 0.5 сек 3.0 У 2400G PCIE 3.0 8x это как PCIE 2.0 16x !!!
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
MriS
23:16
Я уже ве это делал )) Смысл повторять.. Загрузка локаций и объектов на них. У вас походу все к фпс свелось )) С 2400g не реально х16..зачем вы это пишите..😀
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Yolanda Tarska
23:15
Да какая загрузка, скинь шину и будет также. Версия PCI Express 3.0 16х - 15,8 Гбайт/с 2.0 - 8,0 Гбайт/с У тебя даже если игра жрала бы 32ГБ все, они бы за 2 или 4 сек прокачались. Хотя в карте вс...
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем