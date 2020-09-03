Импульсная зажигалка

Данная зажигалка поджигает предметы оригинальным способом, а именно при помощи электрической дуги. Для улучшения эффекта поджигания в данной зажигалке используется две пересекающихся дуги. Зажигалка активируется при помощи сенсорной кнопки, а на корпусе имеется индикатор заряда, состоящий из четырех светодиодов.

US $6.05 - 7.14

Перейти в магазин

Дуговая линейка

реклама

Данная линейка отличной подойдет для укладки плитки или кафеля, а также во многих других ситуациях. Линейка благодаря своей конструкции точно переносит контуры измеряемой поверхности, таким образом, практически исключены любые погрешности при переносе контуров измеряемого предмета. Линейку можно заказать разной длины.

US $3.44 - 12.58

Перейти в магазин

Магнитный держатель

Данный держатель предназначен для фиксации смартфона в салоне автомобиля. Фиксатор монтируется на лобовое стекло, а смартфон фиксируется на держателе при помощи магнита, который можно приклеить на смартфон или спрятать под чехлом. В комплекте с держателем можно заказать от одного до четырех магнитов.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

US $4.99 - 6.99

Перейти в магазин

Угловой магнитный кабель

Данный кабель очень удобный для зарядки любого смартфона, а благодаря своей угловой форме смартфоном можно пользоваться даже когда он стоит на зарядке. Кабель можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать длину и необходимый вам разъем.

реклама

US $0.79 - 3.19

Перейти в магазин

Магнитная бита

Это очень удобная бита для различных винтов и саморезов. Бита имеет мощный магнит и специальную насадку, благодаря чему любой винт надежно фиксируется и не падает даже при сильной встряске. Это очень удобно при выполнении большого объема работ. Бита продается в нескольких размерах на ваш выбор.

US $1.93 - 4.87

Перейти в магазин

Автомобильная зарядка

А это удобная и мощная автомобильная зарядка для смартфона и других устройств. Зарядка поддерживает функцию быстрой зарядки. Зарядное устройство имеет два USB разъема и продается в двух цветах. Зарядка изготовлена в прочном и надежно корпусе.

US $3.77

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

И замыкает данную подборку внешний аккумулятор от фирмы Baseus. Общая мощность аккумулятора составляет 65 Ватт, а емкость аккумулятора составляет 30000 мАч. На аккумуляторе имеются все необходимые разъемы для зарядки различных устройств.

US $38.99 - 54.99

Перейти в магазин

реклама





Друзья на моем Telegram канале или сообществе в VK постоянно появляются различные новинки, а также подробные обзоры на некоторые товары из Китайских магазинов. Присоединяйтесь, буду вам очень рад.

Смотрите также:

Товары с максимальными скидками

реклама



