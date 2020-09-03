Полезные и интересные находки с Aliexpress, о которых вы могли не знать: внешний аккумулятор, импульсная зажигалка и многое другое
Импульсная зажигалка
Данная зажигалка поджигает предметы оригинальным способом, а именно при помощи электрической дуги. Для улучшения эффекта поджигания в данной зажигалке используется две пересекающихся дуги. Зажигалка активируется при помощи сенсорной кнопки, а на корпусе имеется индикатор заряда, состоящий из четырех светодиодов.
US $6.05 - 7.14
Дуговая линейка
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Данная линейка отличной подойдет для укладки плитки или кафеля, а также во многих других ситуациях. Линейка благодаря своей конструкции точно переносит контуры измеряемой поверхности, таким образом, практически исключены любые погрешности при переносе контуров измеряемого предмета. Линейку можно заказать разной длины.
US $3.44 - 12.58
Магнитный держатель
Данный держатель предназначен для фиксации смартфона в салоне автомобиля. Фиксатор монтируется на лобовое стекло, а смартфон фиксируется на держателе при помощи магнита, который можно приклеить на смартфон или спрятать под чехлом. В комплекте с держателем можно заказать от одного до четырех магнитов.
US $4.99 - 6.99
Угловой магнитный кабель
Данный кабель очень удобный для зарядки любого смартфона, а благодаря своей угловой форме смартфоном можно пользоваться даже когда он стоит на зарядке. Кабель можно заказать в четырех цветах, а также можно выбрать длину и необходимый вам разъем.
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US $0.79 - 3.19
Магнитная бита
Это очень удобная бита для различных винтов и саморезов. Бита имеет мощный магнит и специальную насадку, благодаря чему любой винт надежно фиксируется и не падает даже при сильной встряске. Это очень удобно при выполнении большого объема работ. Бита продается в нескольких размерах на ваш выбор.
US $1.93 - 4.87
Автомобильная зарядка
А это удобная и мощная автомобильная зарядка для смартфона и других устройств. Зарядка поддерживает функцию быстрой зарядки. Зарядное устройство имеет два USB разъема и продается в двух цветах. Зарядка изготовлена в прочном и надежно корпусе.
US $3.77
Внешний аккумулятор
И замыкает данную подборку внешний аккумулятор от фирмы Baseus. Общая мощность аккумулятора составляет 65 Ватт, а емкость аккумулятора составляет 30000 мАч. На аккумуляторе имеются все необходимые разъемы для зарядки различных устройств.
US $38.99 - 54.99
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