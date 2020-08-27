Автомобильный компрессор

Это отличный небольшой компрессор, которым можно быстро накачать колеса автомобиля при необходимости. В компрессор встроен датчик давления, информация с которого выводится на цифровой дисплей. Компрессор можно заказать как из Китая, так и из склада в РФ.

US $23.07 - 26.31

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Многофункциональные плоскогубцы

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У данного продавца можно приобрести несколько вариантов плоскогубцев и кусачек. Товар очень качественный и изготовлен из специальной инструментальной стали, при этом инструмент имеет удобные рукоятки. На странице с товаров имеется полная техническая характеристика, а покупатели высоко оцениваю качество инструмента.

US $8.18 - 11.87

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Покрытие для автомобиля

Данное покрытие продается в виде жидкости и наносится на кузов автомобиля. После нанесения покрытие придает блеск кузову, а также покрытие обладает гидрофобным свойством, что защитит машину от чрезмерного загрязнения. Также данное средство может защитить кузов от мелких царапин. Покупатели оставили много положительных отзывов о данном товаре.

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US $6.87 - 32.00

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Видеорегистратор

Это популярный регистратор в виде зеркала заднего вида. Регистратор имеет большой сенсорный дисплей с диагональю 9,35 дюйма. Устройство снимает видео с разрешением 1080P и записывает его на встроенную карту памяти, которую можно сразу заказать в комплекте. Также к регистратору можно подключить камеру заднего вида. Заказать товар можно как из Китая так и со склада в РФ.

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US $57.88 - 95.24

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Автомагнитола

Данная магнитола является одной из самых популярных и работает на базе Android. На магнитоле имеется большой сенсорный дисплей, а также удобные механические кнопки для быстрого управления. Магнитола оснащена Bluetooth, а также слотом для карт памяти и AUX выходом. В комплекте с магнитолой можно заказать камеру заднего вида, а также пульт с механическими кнопками, который монтируется на руль.

US $26.47 - 45.84

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Держатель для очков

Данный держатель предназначен для быстрой и удобной фиксации ваших очков. Фиксатор продается в двух цветах, а также у продавца имеется две модели, которые немного конструктивно отличаются между собой. На данный момент, на товар действует хорошая скидка, а в целом изделие был заказан более 1000 раз и имеет хорошие отзывы.

US $4.89

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Диагностический сканер

Данный сканер поддерживает все OBD2 протоколы, считывает все ошибки двигателя, а также сканер имеет встроенный Bluetooth. Данное устройство отличное и недорогое решение, которое поможет избежать или решить различные проблемы связанные с вашим автомобилем. На данный сканер покупатели оформили более 5000 заказов.

US $2.99 - 3.35

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