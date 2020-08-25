Всем доброго времени суток, дорогие друзья. В данной подборке собраны полезные и интересные товары с Aliexpress, которые сейчас продаются по сниженной цене в честь распродажи.

Беспроводная зарядка

Это отличная беспроводная зарядка, которая изготовлена в прозрачном корпусе, что предает ей уникального и стильного внешнего вида. Также у продавца есть модели в непрозрачном белом или черном корпусе на ваш выбор. Мощность зарядки составляет 15 Вт, а сейчас на данную модель действует хорошая скидка в честь распродажи.

US $12.80

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ТВ-приставка UGOOS AM6 PLUS

Данная приставка является одной из самых мощных на сегодняшний день. Приставка оснащена современным процессором Amlogic S922X-J на 2,2 ГГц. Также приставка имеет 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Приставка пользуется большой популярностью, а при заказе можно выбрать один из нескольких удобных пультов управления.

US $139.92 - 147.91

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Коврик для мышки

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Это стильный, качественный коврик для мышки. На данную тематику у продавца есть в наличии 11 моделей, которые можно заказать в разных размерах. Все коврики у данного продавца изготовлены из качественного материала и имеют насыщенные принты.

US $4.73 - 19.91

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HDMI кабель

Данный кабель от фирмы Baseus имеет надежные металлические разъемы, а сам провод изготовлен в качественной тканевой оплетке. Длину кабеля можно выбрать при заказе, и она варьируется от 0,5 до 5 метров. На данный товар покупатели оформили более 2500 заказов, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

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US $4.49 - 14.93

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Шуруповерт

Это популярная модель шуруповерта с аккумулятором на 21V и максимальным крутящим моментов в 40 Nm. Инструмент можно приобрести в различной комплектации, в том числе с двумя аккумуляторами, дополнительным набором сверл и бит, а также с удобной сумкой. На шуруповерт оформлено более 2500 заказов и оставлено более 1200 отзывов.

US $36.97 - 85.99

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Набор ножей

Это отличный набор кухонных ножей изготовленных из специальной стали 7CR17 и с деревянными ручками. Ножи можно приобрести как набором, так и поштучно. У продавца имеются ножи под различные кухонные задачи. Покупатели оформили около 2000 заказов на данный лот.

US $7.01 - 64.89

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Кроссовки

И последний товар в данной подборке это фирменные кроссовки от компании Xiaomi Mijia. У продавца можно выбрать один из трех цветов кроссовок, а также нужный вам размер. Покупатели проверили товар и в отзывах подтверждают высокое качество используемых материалов и кроссовок в целом.

US $35.83

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