Плоскогубцы

У данного продавца можно приобрести несколько различных моделей профессиональных плоскогубцев. Некоторые модели оснащены специальными ножами для зачистки проводов от изоляции. Также у продавца есть качественные кусачки. Весь инструмент изготовлен из надежной инструментальной стали и имеет удобные рукоятки.



US $8.53 - 15.11

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Беспроводная колонка

Это популярная беспроводная колонка, которая имеет стильную светодиодную подсветку. Также стоит отметить, что колонка имеет приятное и громкое звучание с мощными басами. На данный товар оформлено более 4500 заказов, при этом покупатели оставляют положительные отзывы.

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US $13.88 - 17.06

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Ортопедическая подушка

Это специальная ортопедическая подушка от фирмы Mlily. Подушка продается в трех размерах на ваш выбор. Она отлично подойдет для удобного и комфортного сна, а также имеет эффект памяти. Плюсом для граждан РФ является то, что товар находится на местных складах.

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US $12.19

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Мужские часы

А это стильные и красивые мужские часы. Часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе из нержавеющей стали, а внутри имеется находиться надежный кварцевый механизм. В часах имеется хронометр, и календарь. При заказе можно выбрать один из трех ремешков, а также цвет часов.

US $18.36 - 24.50

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Щетка для чистки лица Xiaomi

Это ультразвуковая щетка для очистки лица. Она полностью водонепроницаемая и ее можно использовать с различными специальными средствами. Щетка при включении создает ультразвуковые колебания, которые способствую очищению лица. На товар оформлено более 5700 заказов, а покупатели оставили много хороших отзывов.

US $19.99

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Xiaomi Mi TV Stick

Это отличная мини приставка для телевизора. Приставка имеет компактные размеры и подключается по средствам HDMI разъема. Благодаря своей компактности приставку можно брать с собой на отдых или в командировки. Приставка в последнее время стала очень популярной. Также стоит отметить наличие пульта с голосовым управлением в комплекте.

US $40.79

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Беспроводные наушники

И замыкает данную подборку отличные и популярные беспроводные наушники от компании QCY. На одном заряде наушники работают до 3 часов, а от кейса их еще можно зарядить 8-10 раз. Наушники продаются в двух классических цветах, а покупатели оставили много положительных отзывов.

US $17.77

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