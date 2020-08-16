Туристическая газовая горелка

Данная горелка имеет складную конструкцию, а также имеет небольшие размеры и вес, что очень важно при походе. Для использования грелку нужно просто накрутить на газовый баллон, на горелке также есть вентиля для регулировки уровня пламени. Также добавлю, что данный товар изготовлен с применением титанового сплава.

US $14.55

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Светодиодная подсветка для телевизора

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Данная подсветка имеет специальный контролер, который подключается к телевизору, и при просмотре цвет свечения светодиодов подстраивается под картинку, воспроизводимую на экран телевизора. Питается подсветка от бытовой электросети. Длину светодиодной ленты можно выбрать при заказе.

US $11.99 - 37.89

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Держатель для кабелей

Это удобный магнитный держатель, рассчитанный на три кабеля. Основная магнитная планка клеится на двухсторонний скотч, на стол или другое удобное для вас место. А маленькие магниты закрепляются на нужные вам кабели. Таким образом нужные провода всегда находятся под рукой. При заказе можно выбрать один из трех цветов держателя на ваш выбор.

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US $2.88

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Аккумулятор

А это популярная аккумуляторная батарея типа 18650. На данную модель было оформлено более 21000 заказов, а также проведено множество тестов. Реальная электроемкость каждой батареи варьируется от 3250 до 3400 мАч. В одном лоте можно заказать от 1 до 10 батарей.

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US $2.29 - 37.98

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Аптечка

Это очень удобная сумка, которую можно использовать в качестве переносной аптечки. Это отличный вариант аптечки для похода или отдыха за городом, а также сумку можно использовать в качестве домашней аптечки. Сумка продается без медикаментов, а при заказе можно выбрать один из семи цветов на ваш выбор.

US $8.63

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Набор ручек

А это бюджетный набор ручек. В наборе имеется две ручки, а также 50 сменных стержней. У продавца имеется три цвета пасты на ваш выбор. На данный товар оформлено почти 40000 заказов, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $3.79 набор 52 шт.

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Фломастеры

А это отличный набор фломастеров для рисования. У продавца есть несколько вариантов наборов, которые отличаются количеством фломастеров. На данный товар оформлено много тысяч заказов, а также стоит отметить, что с фломастерами поставляется удобный тканевый чехол для хранения.

US $8.99 - 94.99

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ТВ-приставка

И последний товар в данной подборке это маленькая ТВ-приставка. При заказе можно выбрать одну из двух моделей, которые отличаются количеством оперативной и внутренней памяти. Приставка подключается к телевизору по средствам стандартного HDMI разъема, а питается приставка от бытовой электросети через блок питания, который идет в комплекте.

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US $42.25

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