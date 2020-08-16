Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: титановая газовая горелка, светодиодная подсветка для телевизора многое другое
Туристическая газовая горелка
Данная горелка имеет складную конструкцию, а также имеет небольшие размеры и вес, что очень важно при походе. Для использования грелку нужно просто накрутить на газовый баллон, на горелке также есть вентиля для регулировки уровня пламени. Также добавлю, что данный товар изготовлен с применением титанового сплава.
US $14.55
Светодиодная подсветка для телевизора
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Данная подсветка имеет специальный контролер, который подключается к телевизору, и при просмотре цвет свечения светодиодов подстраивается под картинку, воспроизводимую на экран телевизора. Питается подсветка от бытовой электросети. Длину светодиодной ленты можно выбрать при заказе.
US $11.99 - 37.89
Держатель для кабелей
Это удобный магнитный держатель, рассчитанный на три кабеля. Основная магнитная планка клеится на двухсторонний скотч, на стол или другое удобное для вас место. А маленькие магниты закрепляются на нужные вам кабели. Таким образом нужные провода всегда находятся под рукой. При заказе можно выбрать один из трех цветов держателя на ваш выбор.
US $2.88
Аккумулятор
А это популярная аккумуляторная батарея типа 18650. На данную модель было оформлено более 21000 заказов, а также проведено множество тестов. Реальная электроемкость каждой батареи варьируется от 3250 до 3400 мАч. В одном лоте можно заказать от 1 до 10 батарей.
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US $2.29 - 37.98
Аптечка
Это очень удобная сумка, которую можно использовать в качестве переносной аптечки. Это отличный вариант аптечки для похода или отдыха за городом, а также сумку можно использовать в качестве домашней аптечки. Сумка продается без медикаментов, а при заказе можно выбрать один из семи цветов на ваш выбор.
US $8.63
Набор ручек
А это бюджетный набор ручек. В наборе имеется две ручки, а также 50 сменных стержней. У продавца имеется три цвета пасты на ваш выбор. На данный товар оформлено почти 40000 заказов, при этом рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.
US $3.79 набор 52 шт.
Фломастеры
А это отличный набор фломастеров для рисования. У продавца есть несколько вариантов наборов, которые отличаются количеством фломастеров. На данный товар оформлено много тысяч заказов, а также стоит отметить, что с фломастерами поставляется удобный тканевый чехол для хранения.
US $8.99 - 94.99
ТВ-приставка
И последний товар в данной подборке это маленькая ТВ-приставка. При заказе можно выбрать одну из двух моделей, которые отличаются количеством оперативной и внутренней памяти. Приставка подключается к телевизору по средствам стандартного HDMI разъема, а питается приставка от бытовой электросети через блок питания, который идет в комплекте.
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US $42.25
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