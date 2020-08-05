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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний аккумулятор, робот-пылесос и многое другое

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Внешний аккумулятор 

Внешний аккумулятор часто может выручить, когда заряд в смартфоне подходит к концу. Это очень популярная модель, которая имеет 10000 мАч электроемкости. Данный товар можно заказать со склада в РФ, а в целом товар был заказан более 15000 раз. На устройстве имеется 4 разъема для зарядки, а также цифровой дисплей, на котором отображается оставшейся заряд.  

US $8.66 - 12.26

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Машинка для стрижки 

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Это очень популярная машинка для стрижки волос, данную модель машинки можно заказать в двух цветах. Устройство имеет специальную регулируемую головку, которая позволяет стричь волосы в диапазоне от 0,7 до 21 миллиметра. На одном заряде машинка работает до 80 минут непрерывно.   

US $11.98 - 19.58

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Видеорегистратор 70mai 

А это один из самых популярных видеорегистраторов, который снимает видео с разрешением 1944P и углом обзора в 140 градусов. Для удобства на устройстве имеется двух дюймовый дисплей и механические кнопки для управления. Товар можно сразу заказать с картой памяти, а также для жителей РФ, товар можно заказать с местных складов. Регистратор заказали почти 25000 раз, при этом покупатели оставляют много положительных отзывов.   

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US $56.99 - 83.78

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Цилиндры для шнурков 

Данные цилиндры можно быстро и надежно закрепить на любые шнурки. Благодаря реализации такого решения шнурки никогда самостоятельно не развяжутся. Изделия сразу можно заказать со шнурками разного цвета. В целом на данный товар покупатели оформили более 13000 заказов.    

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US $0.81 - 1.06

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Робот-пылесос 

Данная модель пылесоса имеет две щетки для сбора мусора, а также на устройстве имеется специальный механизм для влажной уборки с емкостью для воды на 350 миллилитров. Максимальная сила всасывания на данном пылесосе составляет 4000 Pa, а емкость для сбора мусора составляет 600 миллилитров. В пылесосе имеется огромное количество различных датчиков и функций, с которыми лучше ознакомится на странице продавца.     

US $212.64

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Светодиодный светильник

У данного продавца можно приобрести уличные светильники различной мощностью от 10 до 100 W. На каждом из светильников имеется удобный кронштейн для крепления изделия на стену. При заказе также можно выбрать цвет светового потока, а в целом товар был заказан более 2000 раз.    

US $3.04 - 19.50 

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Набор отверток 

И замыкает подборку отличный набор отверток, в наборе есть практически все биты, которые могут понадобиться для ремонта мелкой электроники, а также для других целей. В наборе также имеются пинцеты, пластиковые лопатки и многое другое для обеспечения аккуратной сборки и разборки различных устройств. 

US $5.39 - 14.59

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