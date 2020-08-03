Беспроводная мышка

Это отличная недорогая беспроводная мышка. Она оснащена стильной RGB подсветкой, также на мышке имеется семь кнопок. Одна из кнопок, которая находится выше колесика, меняет чувствительность оптического датчика. Функционал дополнительных кнопок можно настроить по вашему желанию. Мышка работает на максимальное расстояние до 15 метров.

US $8.07 - 11.62

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Набор отверток

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Данный набор может стать отличным дополнением к вашему домашнему инструменту. Отвертки поставляются в удобном чехле, всего в наборе девять отверток. Отвертки имеют исключительно плоские и крестовые наконечники, однако, все они изготовлены в разных размерах для выполнения различных задач.

US $20.84 - 22.16

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OTG-флешка

Данный накопитель имеет два разъема, а именно USB и USB Type-C. Таким образом, устройство можно легко и быстро подключить как к компьютеру, так и смартфону. У продавца в наличии накопители емкостью от 16 до 512 Гб, также можно выбрать один из шести цветов по вашему желанию.

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US $3.77 - 48.10

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Зарядный кабель

Данный кабель рассчитан на максимальную нагрузку в 3А. Он изготовлен в качественной оплетке и с защитой от переломов, которая установлена на разъемах. Длину кабеля можно выбрать от 25 до 300 сантиметров, также у продавца два цвета на ваш выбор. Также кабель можно заказать со склада в РФ.

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US $1.57 - 4.93

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Насос для воды

Это удобный насос для воды, он может избавить вас от переливов воды при использовании стандартной ручной помпы. Насос устанавливается на стандартную пластиковую бутылку и работает от встроенного аккумулятора. Насос перекачивает до 3 литров в минуту.

US $12.43 - 16.40

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Бинокль

Это отличная модель небольшого бинокля. На данный товар оформлено много заказов, а в отзывах можно ознакомиться с реальными примерами работы оптики используемой в данном бинокле. Бинокль отлично подойдет для ознакомления детей с подобными приборами, а также подойдет для повседневного использования.

US $10.62

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Беспроводные наушники

И замыкает данную подборку беспроводные наушники от компании QCY. Данная модель наушников имеет приемлемую цену и неплохое звучание. С учетом встроенного аккумулятора в кейсе наушники могут работать до 25 часов. Для управления на наушниках установлены сенсорные кнопки.

US $18.71

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